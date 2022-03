Uetz

„Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle komm’n vorbei, ich brauch nie rauszugehen.“ Millionen kennen diesen Song, und manchem kommt er in den Sinn, wenn er vor dem Fährhaus steht im kleinen Uetz, hoch im Norden Potsdams. „Hierher kommen oft Touristen, haben Fontane vor sich und verfolgen seine Wanderungen durch die Mark. Die fragen, ob das hier das Fährhaus ist, von dem geschrieben wurde. Ja, ist es“, sagt Henry Sawade, der das Haus besitzt und seit acht Jahren so liebevoll wie detailversessen restauriert und darin lebt. „Fährmann“ nennt man ihn zuweilen.

Die Bauzeiten sind je nach Quelle unterschiedlich. Auf der Internetseite des Fährhauses heißt es, es sei 1836/37 von Ludwig Persius geplant, 1838 gebaut und ein Jahr später bezogen worden. Tatsächlich stand und steht es am Ende einer Straße, sogar an einem See, den die Wublitz hier bildet – derzeit stark gefüllt mit Wasser, im Normalfall eher der verlandete Rest eines Wasserlaufes, der – auch hier schwanken die Angaben – mal 100 bis 300 Meter breit ist. Ein geschwungener Steg reicht noch heute in den „Fluss“ und bildet einen „Ausguck“ für den Fährmann, der laut Fontane extrem mürrisch war.

Der „Ausguck“ des früheren Fährmanns führt ins Feuchtgebiet der Wublitz und zu einer Landzunge, von der aus einst die Boote übersetzten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Einen Orangenbaum hat Sawade nicht im weiten Gartenpark am Fluss, seit dem letzten Jahr aber eine Orangerie: ein romantisches Häuschen für winteranfällige Pflanzen, warum nicht auch für einen Apfelsinenbaum? Eine Frau gehört zu ihm, Sabine Swientek, aber die 20 Kinder hat er nicht selbst, sondern viel mehr in den Kitas des Vereins „Frauen in der Lebensmitte – Fidl“, dessen Vorstandsvorsitzender er ist.

Acht Jahre Sanierung im alten Fährhaus in Uetz

Der gelernte Steinmetz und studierte Bildhauer ist zudem ein umtriebiger Musiker, Texter, Komponist und am Fährhaus der handwerklich begabte Mann für beinahe alles, was am Bau zu machen ist. Nach acht Jahren Sanierung sind die Ergebnisse außen vor allem an der Straßen- und der Giebelseite zu bewundern, im Erdgeschoss des Inneren denkmalpflegerische Perfektion, im Obergeschoss modern und trotzdem urig.

Das Fährhaus Uetz )l.) und seine Scheune, die Sawade neu aufbauen will. Quelle: privat

„Wir haben aber erst die Hälfte geschafft“, sagt Sawade, der sich damit nicht zufrieden gibt. Er will auch die alte Scheune neu errichten, die 1988 ein Raub der Flammen wurde: „Die gehörte ja mal zu dem Ensemble. Ich weiß, dass das finanzieller Selbstmord ist“, gibt er zu: „Doch ich bin Künstler und Restaurator und möchte dem Ort etwas zurückgeben von dem, was er mal war.“

Das Untergeschoss der einst reich verzierten Scheune soll ein Veranstaltungssaal werden für Lesungen, Ausstellungen, Konzerte; im Obergeschoss will er eine Ferienwohnung einrichten. „Mit Mut und Mörtel, aber ohne Millionen“ will er das schaffen; 500.000 bis 800.000 Euro soll es kosten. Er hat alles längst gezeichnet und berechnet, auf den Ziegelstein genau. Wo immer in der Gegend der Sturm einen Baum fällt, nimmt Sawade ihn gern. Ein befreundeter Sägewerksbesitzer transportiert ihn ab, lagert ihn ein. „Das werden meine Balken“, sagt Sawade: „15 habe ich schon, doch wir brauchen mehr.“

Baufortschritt wird im Internet dokumentiert

Im Internet sollen nicht nur die Uetzer den Scheunenbau verfolgen können. Sawade hofft, die Betrachter anzustecken mit seiner Freude als Bewahrer und Erbauer, auf dass sie helfen oder spenden mögen. Auch ein Buch schreiben will er über das Fährhaus und seine Bewohner. „Sowas braucht Potsdam, so’ne Liebe! Das hier ist mehr Potsdam als alles andere. Das bringt Identität.“ Er sieht das Fährhaus-Ensemble am Fluss, der einst den Ort schützte, überragt vom Mühlenberg, von dem aus man weit ins Land blicken und jeden Feind sehen konnte; heute sieht man wenigstens noch den Turm der Kirche.

Blick vom Mühlenberg auf das Fährhaus Uetz Quelle: Rainer Schüler

Auch die Kirche mit Leben zu füllen, ist Sawade ein Anliegen. In Paaren, dem Zwillings-Dorf, vier Kilometer weiter, läuft das viel besser, alles läuft dort besser, sagt er. Dort habe man Gehwege und Bordsteine, Regenentwässerung, Kanalisation – das hätten auch die Uetzer gerne. „Wenn es hier mal richtig schüttet, strömt alles die Straßen runter zum tiefsten Punkt“, ärgert sich Sawade. Es gebe viel zu wenig Straßenlampen, nachts breche die Dunkelheit über Uetz herein. Von den nach der Wende mit Förderung des Staates errichteten Kleinkläranlagen der Bewohner ist nach dem Förder-Aus nichts mehr geblieben. Heute habe jeder seine Grube, die man auspumpen lassen muss.

Sawade: Potsdam interessiert sich nicht für Uetz

Potsdam interessiere sich nicht für die Infrastruktur in Uetz, sagt Sawade, aber ohne sie werde es keine Neuansiedlung geben. Das frühere Gut mit den riesigen, langen Scheunen neben der Kirche stehe leer. Hier könnten Wohnungen entstehen, Werkstätten, Ateliers, eine Gaststätte vielleicht; die gibt es schon seit mehr als fünf Jahren nicht mehr.

Das alte königliche „Schatullgut“ steht leer und verfällt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Einkaufsladen in der Straßenkurve, erkennbar noch am bröckeligen Mauerweiß, ist längst geschlossen und ein Lager. Einkaufen kann man im Ort nur etwas, wenn mal ein Verkaufswagen auftaucht, selten genug. Es gibt keinen Sportplatz, keinen Spielplatz für die Kinder, nur einen Feuerwehrverein, der sich gut entwickelt.

Lebensgefühl: Abgehängt von Potsdam

„Die Uetzer fühlen sich abgehängt von Potsdam“, sagt Sawade.: „Die Leute sagen mir, zu DDR-Zeiten war es politisch schwierig, aber es gab das und das und das... Soll ich denen erklären, die Demokratie von heute ist viel besser?“ Es sei zwar wohnlich im Dorf, an der Autobahn aber auch laut. An Schallschutz sei nicht zu denken, denn die derzeitigen Arbeiten bringen keine Spurerweiterung, die sowas rechtfertigen würde; sie sind „nur“ eine Sanierung, obwohl der Verkehr mit den Jahren stark zugenommen hat.

Henry Sawade erinnert sich noch gut an den Argwohn der Uetzer, als er in den Ort kam: „Anfangs haben alle gewettet, dass wir es nicht länger als ein halbes Jahr aushalten.“

Sabine Swientek, Henry Sawade – ein unschlagbares Team. Quelle: privat

Doch es kam anders. „Wir sind noch da. Wir fühlen uns angekommen und angenommen. Wir haben Unterstützer. Ich mache das alles nicht nur für mich, ich mache das für die Generationen unserer Kinder und Enkel.“

Zur Galerie Seit über acht Jahren sanieren Henry Sawade und seine Frau Sabine Swientek das Fährhaus von Uetz, und sie werden nochmal so lange brauchen, bis es fertig ist. Dann bauen sie die alte Scheune neu auf.

Uetz-Paaren ist ein Doppeldorf, rund 13 Kilometer nordwestlich vom Stadtzentrum. Die beiden Gemeindeteile sind durch das Feuchtgebiet der Wublitz getrennt, eine direkte Verbindung besteht nicht. Die kürzeste Wegstrecke zwischen den einzelnen Orten beträgt vier Kilometer. Uetz-Paaren hat 420 Einwohner und eine Fläche von 13 Quadratkilometern. Die Bürger haben wenig gemeinsam, leben seit jeher auch in unterschiedlichen Pfarrbezirken. Uetz gehört zu Töplitz bei Werder, Paaren zu Falkenrehde.

Erstes Fertigteilhaus in Preußen

Seit 1797 Friedrich Wilhelm III. das Gut Paretz als Sommersitz für die seine Frau Luise erwarb, stand das Dörfchen Uetz und damit auch die Kirche im Blickpunkt des Königspaares. Um das Gut Paretz zu erreichen, wurde eine Fähre über die Wublitz eingerichtet, der Damm durch das Feuchtgebiet Uetz und Paretz aufgeschüttet und die Straße nach Paretz, der sogenannte Königsweg, angelegt. Der König erwarb 1830 das Gut Uetz; Mitte der 1830-er Jahre ließ er das repräsentative hölzerne Fährhaus im Schweizerstil errichten, nachdem er sich auf dem Mühlenberg schon ein schwedisches Fertigteilhaus hatte errichten lassen, das erste in Preußen überhaupt.

Von Rainer Schüler