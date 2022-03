Nauener Vorstadt

Das gab es noch nie in Potsdam: Ein Haus wird im ruinösen Zustand zur Galerie. Doch am Pfingstberg hat Springer-Chef Mathias Döpfner genau dies mit der Villa Schlieffen vor. Für 40 Jahre hat er von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) das Recht bekommen, die marode Villa kulturell zu nutzen. Bis Ende dieses Jahres müsse das eher bescheidene Haus öffentlich nutzbar sein, sagte der beauftragte Architekt Martin Putzmann am Dienstag bei einer Begehung des Gebäudes und des umliegenden Parkes am Pfingstberg. Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung wollte sich über den Fortgang der Arbeiten am Haus und im Park informieren.

Das 1991 von den sowjetischen Militärs verlassene Gebäude ist erst seit wenigen Jahren durch ein Gerüst umgeben und durch eine Bauplane vor allen Blicken verborgen, ohne jedoch von Vandalismus verschont geblieben zu sein. 2019 hat man das eingehauste Objekt vier Tage lang unter der Plane mit heißer Luft auf 65 Grad aufgeheizt, um Schädlinge zu töten. Die Bausubstanz ist haltbar, wird aber vor allem im Gebälk des Daches durch zusätzliche Stahlträger verstärkt.

In ruinösem Zustand erhalten

Nach Angaben von Hagen Mehmel aus der Babelsberger Baudenkmalpflege Roland Schulze wird nichts im Gebäude verputzt, gemalert oder tapeziert, alles bleibt im Zustand von 1991 konserviert. Vor allem das so genannte Prawda-Zimmer dürfte Besucher in seinen Bann ziehen: Der vermutliche Umkleideraum, der so genannt wird wegen der vielen Kleiderhaken, ist mit Prawda-Zeitungen von 1953 tapeziert. Man kann dort ein Zeitungsfoto von Lenin mit Stalin sehen und eine Zeitungsschau aus frühsozialistischen Zeiten betreiben. Diverse Funde von Militärausrüstung und Alltagsgegenständen wie Schnapsflaschen sollen in den nach oben offenen Kellerräumen gezeigt werden. Ein stählerner Steg führt durch die Räume, eine alte Treppe ins Obergeschoss, wo es wiederum nur Stege gibt. An denen vorbei wird man von ganz oben nach ganz unten schauen können.

Baudezernent Bernd Rubelt steht auf einem Steg, der später durch einen aus Stahl ersetzt werden soll, um auf ihm durch die jeweilige Etage zu laufen. Die Wände der Villa Schlieffen bleiben so erhalten. Quelle: Julius Frick

Ganz unten, in den inzwischen zugeschütteten Kellerräumen, machten die Soldaten der Roten Armee Schießübungen mit Makarow-Pistolen; man fand zahlreiche Patronenhülsen, papierne Zielschieben und einen von Schüssen zersiebten „Blech-Mann“, außerdem Gasmasken, Schutzanzüge gegen Chemieangriffe oder radioaktiven Niederschlag, Reste von Patronengurten, diverse Schnapsflaschen russischer Produktion und sogar einen Kinderwagen, der aber offenbar deutschen Ursprungs ist. Alles soll „zu Füßen“ der Besucher ausgestellt werden, die auf den Stegen durchs Haus gehen

Über Putz gelegte Elektroleitungen aus Sowjet-Zeiten bleiben ebenso erhalten wie Bretterfußböden und ein ungedämmtes Dach. Das Gebäude wird nicht gedämmt und nicht geheizt und kann deshalb nur Kunst zeigen, die klimatisch unabhängig ist – auch Videoinstallationen und –präsentationen gehören dazu. Objekte aus Stein, Metall oder Kunststoff sind ausstellbar, Gemälde natürlich nicht. Die Villa solle auch kein besonderes Sicherheitssystem bekommen, sagte Architekt Putzmann.

Nur kleine Besuchergruppen

Weil man an der Belastbarkeit des früheren Wohnhauses nichts ändert, dürfen nur Gruppen von maximal 15 Personen auf Anmeldung einen geführten Rundgang durch das Haus machen, das als Museum durch die Villa Schöningen an der Glienicker Brücke mit bespielt wird, die ebenfalls Döpfner gehört.

Russische Instruktionstafel für die militärische Körperertüchtigung, wie sie im Haus gefunden und künftig auch dort ausgestellt wird. Quelle: Rainer Schüler

Nach Ablauf der 40 Jahre Galerienutzung fällt das Haus an die Schlösserstiftung zurück, die dann daraus ein Wohnhaus oder etwas anderes machen kann.

Baumpflege im Park

Im Park unterhalb von Mathias Döpfners Villa Henckel laufen beharrliche Maßnahmen zur Lichtung des Waldes von Wildholz und zur Sicherung des Altbaumbestandes. Während die Öffnung der Villa Schlieffen für Oktober 2022 geplant ist, gibt es für den Parkteil, der nicht Döpfner gehört, noch kein Öffnungsdatum. Die beiden Gärtner, die sich um dem künftig öffentlichen Park kümmern, haben Arbeit noch für Jahre, doch ist an eine schrittweise Öffnung des Parkes gelangt.

Von Rainer Schüler