Innenstadt

Hier kontrolliert keiner mehr irgendwen auf 2G: Die Zäune um die beiden Potsdamer Weihnachtsmärkte wurden schon in der Nacht zu Mittwoch abgebaut; Kabelbinder von den Werbetransparenten liegen auf dem Pflaster; Müll häuft sich an allen Ecken. Die meisten Buden sind verrammelt; an manchen wird noch ausgeräumt. Einige werden sogar schon abgebaut von denen, die sie selber mitgebracht haben.

Ein Transporter nach dem anderen verlässt den Bassin- und den Luisenplatz: anhaltinische Kennzeichen, polnische, tschechische. Sogar am Großen Riesenrad wird schon geschraubt, obwohl es das letzte Geschäft sein wird, das Potsdam verlässt. Der Schaustellerbetrieb Meyer muss warten, bis alle anderen fort sind, ehe die Tieflader anrücken können, um die Teile aufzuladen.

Mutzenbäckerin auf Potsdamer Weihnachtsmarkt: „Das ist alles so eine Sch....“

Die Gesichter der geprellten Schausteller sind versteinert, sarkastische Witzleien machen die Runde. Man tauscht seine Wut aus über die Marktabsage am Tage der Eröffnung. „Das kann mir keiner erzählen, dass die das nicht schon am Montag wussten“, sagt eine Imbissbetreiberin, die als „Weihnachts-Looser“ nicht in der Zeitung stehen möchte. Was sie mit den Steaks und Würsten macht, die nicht verbraten werden konnten, weiß sie nicht: „Ein paar Wochen sind die noch haltbar, aber so schnell kommen wir auf keinen Markt mehr.“

Mutzenbäckerin Mandy Maatz wirkt grau im Gesicht: „Das ist alles so eine Sch...“, flucht sie, während ihr Mann und ihr Sohn den verschlossenen Hänger ans Heck ihres Transporters schieben, um ihn wegzufahren.

Die Schmalzbäckerei von Mandy Maatz wird wieder weg gefahren. Quelle: Rainer Schüler

„Wann wir wieder was verkaufen können? Keine Ahnung.“ Das Schmalzgebäck ist ja typische Weihnachtsware. Und Hoffnung, irgendwo noch einen Stell- und Verkaufsplatz zu finden vor dem Fest, ist fast gleich Null. Überall drohen ja Schließungen.

„Es ist doch alles voll; keiner kommt da jetzt noch rein“, erzählt Viktoria Korshyk aus der Ukraine: „Ich habe sofort bei den Berliner Weihnachtsmärkten rumgefragt, keine Chance. Und wer weiß, wie lange die noch geöffnet haben.“

Korschyk hat am Weberplatz in Babelsberg ihr Atelier „Vivi Korr“. Dort entwirft und schneidert sie Kleidung für Erwachsene und Kinder und verkauft die Ware auf dem Kunstmarkt in der Innenstadt von März bis November. Sechs Monate hat sie produziert für die beiden Wochenenden des Böhmischen Weihnachtsmarktes und den Markt auf dem Bassinplatz. Erst wurde Babelsberg abgesagt, nun also Potsdam: „Ich hatte voll mit sechs Wochen Weihnachtsmarkt gerechnet. Davon könnte ich leben bis zum Frühjahr.“ Aber im nächsten Frühjahr kann sie diese Winterware nicht mehr verkaufen: Mützen, Schals, Stirnwärmer, Handschuhe.

„Wir müssen irgendwie weitermachen. Wir müssen kämpfen“, sagt Viktoria Korshyk, Schneiderin aus Babelsberg. Quelle: Rainer Schüler

Als am Mittwoch die Nachricht aus den Medien und dem Internet sich wie ein Buschfeuer durch die Budenreihen fraß, lähmte sie der Schock. „Das kann doch nicht wahr sein!“ Hektisch setzte sie einen Facebook-Post ab an ihre Stammkunden, sie auf dem Bassinplatz zu besuchen und zu kaufen. „Da kamen viele Stammkunden“, sagt sie, „und haben mehr gekauft als sie sonst vor hatten. Die schätzen die Hochwertigkeit der Stoffe und stehen auf Bio-Ware.“ Aber das verlorene Geschäft war trotzdem nicht zu retten.

Ehemann Alexander war gerade mit dem Auto nach Cuxhaven unterwegs, um sein Schiff zu besteigen, er ist Seemann. Als seine Frau ihm die Schließungsnachricht per Whatsapp überbrachte, machte er kehrt. Noch am Dienstagabend nach Marktschluss begannen sie, die Sachen einzupacken. Ihre Kisten hatten sie im Atelier in Babelsberg; also kauften sie noch schnell bei Rossmann schräg gegenüber Mülltüten zum Verpacken ein. Am Mittwoch sieht man das Paar und den Sohn Michael – er wird am Samstag 19 Jahre alt – beim Auseinanderschrauben der Auslage der Bude. „Alex“ schichtet schweigsam das Holz in den Transporter, „Vivi“ schiebt Kisten und Tüten hinterher.

Online-Handel statt Weihnachtsmarkt-Verkauf

„Das muss nun alles erstmal wieder sortiert und eingelagert werden“, sagt sie: „Ich werde einen Online-Handel aufbauen müssen; sowas habe ich noch nie gemacht.“ Eine Woche haben die vier Korshyks – auch Tochter Lea-Lidia (15) gehört dazu – für den Aufbau und das Einrichten der Bude gebraucht, voller Vorfreude. Jetzt reichen zwei Tage, alles wieder einzureißen. „Ich könnte einen der Tannenbäume von der Marktdekoration mitnehmen“, sagt sie: „Aber ich glaube, dieses Jahr habe ich keine Lust mehr auf einen Weihnachtsbaum.“

Nach Deutschland gekommen ist Viktoria Korshyk vor 21 Jahren; erst lebte sie in Werder, nun ist Potsdam ihre Heimatstadt. Zu Hause in Odessa war ihre Mutter künstlerische Schneiderin, schuf Barockkostüme für die Kunstschule. „Ich war jeden Nachmittag bei ihr“, erzählt die Tochter: „Das hat mich geprägt. Und so bin ich selber Schneiderin geworden.“

Von Rainer Schüler