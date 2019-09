Potsdam

Am ersten Herbstwochenende sind schon vereinzelte rot-gelbe Blätter in den Bäumen zu sehen. Ein Grund mehr, das Wochenende mit schönen Aktivitäten zu verbringen. Die MAZ hat die schönsten Tipps zum Wochenende für Sie gesammelt.

1. Sanddorn zum Herbstanfang: Den Herbst kann man nicht besser als mit dem großen Sanddorn-Ernstefest in Petzow beginnen. Direkt am Glindower See zwischen Potsdam und Werder ( Havel) leuchtet die Superfrucht intensiv orange. Unter dem Motto „Mit Liebe selbstgemacht“ können Besucher die geschmackliche Vielfalt des Sanddorns an Probierständen kennenlernen. Das Spektrum reicht von Klassikern wie Sanddornsaft und Sanddorn-Likör über das Sanddorn-Eis bis zur mit Sanddorn verfeinerten Bratwurst oder zum Sanddorn-Burger.

Für Interessierte gibt es auch Führungen in die Sanddorn-Erntefelder. Am Abend leuchtet der Sanddorn besonders auffällig. Alle anderen Besucher können auf dem Handwerkermarkt stöbern, eine Floßtour über den Glindower See machen oder ab 12.30 Uhr zum musikalischen Programm schunkeln.

Das 16. Sanddorn-Erntefest findet am Samstag, den 7. September 2019, statt. Es beginnt um 11 Uhr und endet gegen 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum Erntefest finden Sie hier.

2. Drachen aus aller Welt: Unter dem Motto „Sky is not the limit“ präsentieren Internationale Drachenkünstler bunte Riesendrachen und filigrane Drachenketten aus aller Welt beim 31. Internationalen Drachenfest im Volkspark Potsdam. Der diesjährige Fokus liegt auf Der Disziplin andere Drachen im Kampf vom Himmel zu holen.

25 Teams und Einzelstarter werden auf dem großen Drachenflugfeld mit über 60 internationalen Drachenpiloten aus acht Ländern zum Drachenkampf oder zur Flugshow antreten.

Für Interessierte gibt es eine Drachenschule. Wer will, darf auch seinen eigenen Drachen steigen lassen.

Das 31. Internationale Drachenfest Berlin/ Brandenburg findet am Samstag von 13:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag von 11:00 bis 18:00 Uhr im Volkspark Potsdam statt.

Tickets gibt es nur an der Tageskasse für Erwachsene 5,00 Euro, Kinder 5-16 Jahre 2,50 Euro, Familientagesticket (Eltern und deren nicht volljährige Kinder) gibt es für 12,00 Euro. Kinder bis vier Jahre dürfen kostenlos zum Drachenfest.

Mehr Informationen finden Sie hier.

3. Jüdisches Filmfestival: Am Sonntag eröffnet das Jüdische Filmfestival Berlin und Brandenburg im Hans-Otto-Theater mit dem Film Crescendo – #makemusicnotwar mit Peter Simonischek („ Toni Erdmann“), der den Dirigenten eines israelisch-palästinensischen Jugendorchesters spielt, das als Zeichen der Annäherung ins Leben gerufen wird.

Das Filmfestival findet zum 25. Mal statt und zeigt bis zum 17. September jüdische Filme in 14 Kinos in Berlin und Potsdam. Das gesamte Programm finden Sie hier.

Die Eröffnung von radioeins Filmkritiker Knut Elstermann moderiert. Musikalisch wird die Eröffnung von Sigalit Feig und Harry Ermer begleitet.

Tickets gibt es auf den Internetseiten der jeweiligen Spielstätten.

4. 10 Jahre Kunst-Brücke: Vor 10 Jahren gründeten sieben Kulturbewegte den Kunstverein „Die Brücke“ in Kleinmachnow. Rund um das historische Landarbeiterhaus im Alten Dorf entstanden seither neun Kunstwochen, acht Videonächte und 50 Ausstellungen mit mehr als 110 Künstlerinnen und Künstler.

Am Samstag will der Kunstverein sein zehntes Jubiläum feiern. Um 19 Uhr wird das Fest mit dem Videoprojekt „Youth Art History“, die eine digitale Zeitreise um das Landarbeiterhaus ist, eröffnet. Musikalisch wird der Abend begleitet vom Matthias Harig Trio auf dem Piano, Bass, und der Trompete.

Im Waldgelände hinter dem Haus erwartet die Besucher die „Woodstock-Wald-Installation“ von Mitgliedern des Kunstvereins. Auch die aktuelle Ausstellung mit Werken von Daniela Schönemann, Barbara Illmer, Kirstin Rabe und Ernst Baumeister sind zu sehen.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Von Jan Russezki