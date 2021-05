Potsdam

In Bescheidenheit übt sich diese Künstlerin nicht. „Ich will gern alles“, bekennt Lou Hoyer. Der Kunstraum Potsdam dient ihr im Wonnemonat Mai als Schauplatz für weibliche Mysterienspiele. Es ist ihre erste große Einzelausstellung. Obwohl Lou Hoyer von Hause aus eigentlich Zeichnerin ist, wuchert sie mit großen Formaten. Außerdem hat die 35-Jährige eine selbst geschriebene Oper mitgebracht. Sie denkt in den Dimensionen eines Gesamtkunstwerkes und versteht sich ebenso als Bühnenbildnerin, Sängerin und Dirigentin.

Voyeuristische Bedürfnisse

Also Bühne frei für Lou Hoyer! Ihre theatrale Anordnung schließt Blicke hinter die Kulissen ein. Lustvoll bedient Lou Hoyer voyeuristische Bedürfnisse. Doch ihr Fest der Sinnlichkeit begnügt sich nicht mit expliziten Darstellungen, sondern gipfelt immer wieder im Rausch der Abstraktion, in Überhöhungen und Übersteigerungen. Rote Samtvorhang-Attrappen verwandeln die Raumflucht des ehemaligen Pferdestalls der Leibgarde-Husaren in ein Theater. Die Wendeltreppe wirkt in dieser Perspektive, als sei sie von Piranesi erschaffen.

Lou Hoyer in ihrer Ausstellung. Quelle: Karim Saab

An der Wand hängen Panoramagemälde, Innenansichten opulenter Theatersäle. Die elegante Bestuhlung, die geschwungenen Ränge und barocken Tapeten werden von einbrechendem Wildwasser geflutet. Hier vermählen sich die Urkräfte von Kultur und Natur.

Lou Hoyer zeigt sich fasziniert von realen Orten, in denen alles Imaginäre möglich ist. Deshalb hat sie sich im Kunstraum auch beherzt auf die Räume eingelassen. Eine ehemalige Pferdetränke wurde zu einem OP-Tisch. Einen hohen Bogen hat sie mit einem Wandbild ausgeschlagen, das wie eine Freske wirkt, eine Szene wie in einem türkischen Bad. Zu sehen sind reale Frauen, keine Musterschönheiten, nackt, von hinten. Lou Hoyer zeichnet nicht mit dem Pinsel. Sie trägt die Pastellkreide („Pigmente und ein bisschen Bindemittel“) mit den bloßen Fingern auf feines, synthetisches Papier auf. Das Malen ist für sie ein unmittelbarer, sinnlicher, haptischer Akt, mit dem sie die vielen weiblichen Akte beglaubigt. „Körperlichkeit und Haut sind mein Thema. In der Haut treffen das Innere und die äußere Welt aufeinander“, bekennt sie im Gespräch.

Oper über Unica Zürn

Während der Ausstellung möchte sie, wenn es die Pandemie zulässt, auch ihre Opern-Perfomance „Der gerechte Winkel“ aufführen, eine Auseinandersetzung mit der Surrealistin Unica Zürn (1916-1975), die unter paranoider Schizophrenie litt. Lou Hoyer wird singen, deklamieren, tanzen. Aufgewachsen in Berlin-Steglitz genoss sie Klavierunterricht und Stimmbildung, wie es sich in bürgerlichen Kreisen gehört. „Ich mag und ich will alles: Chanson, Klassisches Lied, Sprechgesang, Straßenmusik“ – wieder so ein weltumarmender, unbescheidener Satz.

Momente gestalten

Lou Hoyer lebt in Potsdam in einer Villa am Griebnitzee. Ihr Mann (nicht ihr Galerist) ist Judy Lybke, der mit der Galerie+Eigen im internationalen Kunsthandel ein großes Rad dreht. Sie verfügt also über viel Rückhalt, um sich als Künstlerin in Szene zu setzen. Sie möchte Bildwerke schaffen, die in der Kunstwelt ernst genommen werden. Sie möchte aber auch Momente gestalten und sich als Fluxus-Künstlerin in Szene setzen. Was würde sie von der Bühne dem Publikum mit dem Megaphon zurufen? Wie lautet ihre Botschaft? „Esst mehr Äpfel!“ - ihre Antwort kommt prompt.

Durchblicke

Natürlich hat sie auch den „Garten Eden“ gemalt. Die großformatigen Szenen stehen im Eingangsbereich, auf Wellpappe aufgezogen, scheinbar willkürlich von Gucklöchern durchbrochen. Oder sind es Blasen? Sollen sie Durchblick, Weisheit, Selbsterkenntnis bringen? Offenbar geht es dieser Malerin darum, zu erkennen, dass wir wir nicht ungern nackt sind.

Das Hohelied animiert

Oben an der großen Glaswand zur Nutheschnellstraße klebt eine Art magisches Auge. Darunter zieht sich über drei Wände ein meterhoher Fries, 24 Meter lang, bestehend aus 33 Blättern. Alle Szenen, fließen ineinander, Zeiten und Räume sind aufgehoben, es gibt keine Schnitte, nur Vorhänge, die elysische Fantasien freigeben oder verhüllen. Lou Hoyer hat das Hohelied aus dem Alten Testament in ihrer Bildsprache animiert, einen vielstimmigen Text, in dem Frauen von ihrem Verlangen und ihrem Begehren erzählen. Formen werden realistisch aufgeworfen, verschwimmen, verwehen, verschmelzen.

Bildausschnitt. Lou Hoyer mag es tabulos. Quelle: Karim Saab

Viele Seh-Erinnerungen werden wach, etwa an Max Ernst oder Dali, an Cranach oder Bernini, an Otto Dix oder Arno Rink. Oder sind das alles nur wilde, dekorativ-verkritzelte Fantasien eines Hippie-Mädchens aus den 1970er Jahren? Des Bekannten ist es manchmal zu viel.

Inspiration Mexiko

Aber Lou Hoyer möchte eben alles: schrill und romantisch sein, dekorativ und hässlich, kitschig und altmeisterlich, heilig und lüstern. Diese Hemmungslosigkeit drückt sich auch in ihrer Farbigkeit aus, deren Exotik mitunter schockiert, wobei sie sich auch auf das Monochrome versteht. 2012 hielt sie sich in Mexiko auf, wo sie in den Genuss eines Frida-Kahlo-Stipendiums kam. „Die Farben dort haben mich geflasht – die Wüste im Norden, die bunt bestickten Folkloregewänder, die Wandmalereien“, erzählt sie. Außerdem ist Lou Hoyer gerade zum zweiten Mal in anderen Umständen. „Mein Farbempfinden hat sich während der Schwangerschaft verändert“, bekennt sie. „Plötzlich liebe ich einen hellen Blauton und rosa Fliedertöne.“ Junge oder Mädchen? Am besten beides!

Eröffnung: Freitag, 21. Mai, 13-18 Uhr. Die Künstlerin ist anwesend. Am Pfingstwochenende täglich 13-18 Uhr. Bis 20. Juni. In der Ausstellung wird außerdem die 40-minütige Filminstallation „Kunstpause“ gezeigt. Dabei handelt sich um eine Dokumentation der Gruppe KOMBINAT, die während des Lockdowns Techniker von acht Potsdamer Kultureinrichtungen begleitet hat. Kunstraum Potsdam c/o Waschhaus, Schiffbauergasse 4d, Potsdam.

Lesen Sie auch:

Kunstpreis Fotografie im Kunstraum

Sven Marquardt im Kunstraum

Von Karim Saab