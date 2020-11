Potsdam

Das Vorhaben des Landes, in Potsdams Mitte eine Synagoge zu errichten, soll in der entscheidenden Phase erneut Rückendeckung aus der Stadtpolitik bekommen. Unter der Überschrift „Die Zeit ist reif“ plädiert die Linken-Fraktion in einem Antrag für die Dezember-Stadtverordnetensitzung für den schnellstmöglichen Baustart.

„Nach den langjährigen Bemühungen um den Bau einer Synagoge und nach intensiven Diskussionen der jüdischen Gemeinden um die architektonische Gestaltung und die inhaltliche Ausgestaltung dieses Gebäudes kann und soll dieses Projekt nach mehreren Anläufen jetzt endlich umgesetzt werden“, heißt es. Die Voraussetzungen seien seit mehr als 20 Jahren geschaffen worden.

Anzeige

Standort der künftigen Synagoge an der Schlossstraße 1 gegenüber vom Filmmuseum. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Synagoge „als Heimstatt für die jüdischen Gemeinden im Zentrum der Stadt“ stelle nicht nur ein Anliegen der Juden dar – „sondern zunehmend der Potsdamer Stadtgesellschaft insgesamt“. Denn: „Das Vorhaben und seine erfolgreiche Umsetzung sind von hoher Symbolik unter den Bedingungen einer dynamischen Stadtentwicklung und in einer Zeit heftiger gesellschaftlicher Auseinandersetzungen mit einem wiederaufflammenden Antisemitismus.“ Fazit: Die Stadtverordnetenversammlung „bittet die Landesregierung, die notwendigen Vereinbarungen auf Landesverbandsebene der jüdischen Gemeinden abzuschließen“.

Linken-Stadtverordneter Hans-Jürgen Scharfenberg hat den Antrag initiiert. Quelle: Archiv

Wie berichtet, liegt das Vorhaben wegen der langwierigen Debatte um das Aussehen der Synagoge seit 2011 auf Eis. Zuletzt hatte Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) den schwelenden Streit zwischen der Synagogengemeinde um Ud Joffe und der Jüdischen Gemeinde um Evgeni Kutikow und die daraus resultierende Patt-Situation zu umschiffen versucht, indem sie das Projekt auf die Landesebene hob: Die zwei jüdischen Landesverbände sollen Vertragspartner des Landes beim Synagogenbau sein. Dem hat bisher nur der Landesverband der jüdischen Gemeinden zugestimmt, während der Landesverband West – darunter Joffes Synagogengemeinde – neue Forderungen aufmachte und alleiniger Vertragspartner werden will. Die Jüdische Gemeinde – ebenfalls im Verband West – plädiert jedoch für die Kooperation mit dem anderen Verband.

Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Quelle: Friedrich Bungert

Während die Linken mit dem Antrag von Hans-Jürgen Scharfenberg offensichtlich den Plan von SPD-Ministerin Schüle unterstützen, setzt ein Antrag der CDU ganz andere Akzente. Er fordert den Oberbürgermeister auf, dafür zu „werben, dass die Jüdischen Gemeinden in Potsdam vertraglich so gestellt werden, dass sie die gleichen Rechte wie ein Bauherr haben“. Der Antrag zielt offenbar darauf ab, die jüdischen Gemeinden zu Vertragspartnern bei der Synagogen-Vereinbarung zu machen – ungeachtet der Tatsache, dass sich die Synagogengemeinde und die Jüdische Gemeinde seit Jahren nicht einigen können.

Von Ildiko Röd