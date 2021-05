Babelsberg

Weit mehr als ein Jahr hält uns die Corona-Pandemie nun in Schach. Doch jetzt scheint ein Ende absehbar: Die dritte Welle flacht ab, die Zahl der geimpften Bürger nimmt auch in Potsdam zu, einige Maßnahmen werden gelockert. Bis zur Normalität ist es zugleich noch ein langer Weg – und viele Menschen fragen sich, wie diese eigentlich aussehen wird. Wir wollen wissen, was die Potsdamer denken. Deshalb stellen wir zehn Fragen zur Zeit danach, zu den Hoffnungen, Träumen, aber auch Ängsten, die unsere Nachbarn und Mitbürger haben.

Friedhelm Schatz (69) ist Geschäftsführer des Filmparks Babelsberg und ein entscheidender Gestalter der Medienstadt Babelsberg. Sein Themenpark ist der stärkste kommerzielle Besuchermagnet der Stadt Potsdam. Rund 300.000 Menschen kamen vor der Pandemie pro Jahr dorthin. 2020 konnte Schatz den Park nur kurz öffnen. Gerade wartet er noch auf eine Entscheidung der Landesregierung, um wenigstens mit Beginn der Sommerferien in die Saison zu starten.

Das sind Friedhelm Schatz’ Antworten auf den MAZ-Fragebogen:

Was kommt nach Corona?

Irgendwann das nächste Mistvirus, aber ich hoffe, die Welt ist dann besser vorbereitet und das etwas überdachte, pralle Leben kommt zurück.

Auf was freuen Sie sich in dieser Zeit danach am meisten?

Kinofilme mit kreischendem, lachendem Publikum im überfüllten Saal am Stück und bierbesudelt beim nächsten „AC/DC“-Livekonzert.

Und was fürchten Sie am meisten?

Wenn man sich fürchtet, fällt einem „der Himmel auf den Kopf“. Ich fürchte mich nicht.

Welchen verschlossenen Ort werden Sie als erstes aufsuchen?

Die Regiekabine im Vulkan, lege dann über die Mega-Sound-Anlage “Sympathy for the devil“ von den Stones auf, sitze alleine auf der Tribüne, trinke Rum, rauche Havanna und denke ... nichts.

Wen laden Sie als erstes zu einer Party ein?

Das Team von El Dorado und vom Filmpark in den Vulkankessel und bei “ I want to break free“ von Queen wird bacchantisch gefeiert.

So können Sie mitmachen Zehn Fragen zur Zeit nach der Pandemie: Wir suchen Potsdamerinnen und Potsdamer, die sie uns beantworten wollen. Vermissen Sie Konzerte oder den Besuch bei der Oma? Erzählen Sie es uns! Ob bekannt wie ein bunter Hund oder neu in der Stadt, ob gerade mit der Schule fertig oder in den besten Jahren – wenn Sie mitmachen wollen, melden Sie sich gern unter der Angabe einer Telefonnummer unter potsdam-stadt@maz-online.de.

Was haben Sie im Lockdown am schmerzlichsten vermisst?

Meine Tochter Vanessa lebt in Lyons/Colorado, die ich bald zwei Jahre nicht gedrückt habe. Meine anderen Lieben hatte ich um mich geschart.

Welches wegen Corona ausgefallene Ereignis werden Sie am schnellsten nachholen?

Meinen Offroad-Trip von Chile nach Alaska mit meiner Liebsten, den wir im März 2020, warum wohl, abbrechen mussten.

Was bleibt in Ihrem persönlichen Leben von Corona?

Habe das Haus, die Parks und meine Gedanken wild, aber kontrolliert aufgeräumt, viel weggeschmissen und gelöscht und Platz für Neues geschaffen.

Was sollten wir aus Corona lernen?

Wir sind nicht die Größten, wir sind nicht die Bestimmer, wir sind nicht unantastbar, aber zäh, lernfähig und geben nicht auf.

Vervollständigen Sie diesen Satz: Corona hat mein Leben...

...für ca. 500 Tage in eine emotionale Achterbahnfahrt verwandelt und ich musste mit Worten wie Inzidenz, Eindämmungsverordnung, R-Factor etc. jonglieren. Will sie bald wieder löschen.

Von Peter Degener