Potsdam-West

Weit mehr als ein Jahr hält uns die Corona-Pandemie nun in Schach. Doch jetzt scheint ein Ende absehbar: Die dritte Welle flacht ab, die Zahl der geimpften Bürger nimmt auch in Potsdam zu, einige Maßnahmen werden gelockert. Bis zur Normalität ist es zugleich noch ein langer Weg – und viele Menschen fragen sich, wie diese eigentlich aussehen wird. Wir wollen wissen, was die Potsdamer denken. Deshalb stellen wir zehn Fragen zur Zeit danach, zu den Hoffnungen, Träumen, aber auch Ängsten, die unsere Nachbarn und Mitbürger haben.

Heute antwortet Michael Schmidt, den meisten als „Fliesen Michl“ bekannt und selbstständiger Bauunternehmer aus Potsdam-West. Gerade in Corona-Zeiten hat er mehr als genug Arbeit, denn die Menschen haben Geld übrig zum Renovieren und Sanieren. Und sie wollen über Corona reden.

Was kommt nach Corona?

Kein Mensch weiß, wann dieser Wahnsinn zu Ende ist. Hoffentlich kommt keine Weltwirtschaftskrise oder gar ein Krieg.

Auf was freuen Sie sich in dieser Zeit danach am meisten?

Dass sich das Leben wieder normalisiert und die Menschen wieder besinnlicher und gelassener sind.

Und was fürchten Sie am meisten?

Dass durch die Pandemie das Leben immer teurer und bald unbezahlbar sein wird und die Reichen noch mehr Profite durch Corona machen.

Welchen verschlossenen Ort werden Sie als erstes aufsuchen?

Mein vertrautes griechisches Restaurant – das wird lecker!.

Wen laden Sie als erstes zu einer Party ein?

Familienmitglieder und Freunde.

Was haben Sie im Lockdown am schmerzlichsten vermisst?

Ich konnte meinen Vater, der sich mit Corona infiziert hatte und daran starb, vor seinem Tod nicht mehr umarmen und mich nicht von ihm verabschieden.

Welches wegen Corona ausgefallene Ereignis werden Sie am schnellsten nachholen?

Eine Motorradtour mit meinem norwegischen Freund. Und ein Campingwochenende mit engen Freunden.

Was bleibt in Ihrem persönlichen Leben von Corona?

Die Angst, weitere geliebte Menschen zu verlieren. Und ich hoffe, dass meine Spätfolgen durch die eigene Corona-Erkrankung irgendwann wieder verschwinden.

Was sollten wir aus Corona lernen?

Wie schnell ein Virus die Welt verändern kann. Menschen sollten in solchen Zeiten zusammenhalten und nicht nur an Geld und Reichtum denken, vor allem aber Arroganz und Neid ablegen. Corona hat mich nachdenklicher und hilfsbereiter gemacht. Ich achte mehr auf Menschen mit kleinen und großen Problemen und versuche, sie mit passenden Worten und Handlungen aufzumuntern, damit sie wieder Freude am Leben haben.

Von Rainer Schüler