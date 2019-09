Potsdam

Der 33-jährige Daniel Keller ( SPD) hat am Wahlabend für eine kleine Sensation gesorgt – er hat Hans-Jürgen Scharfenberg im Wahlkreis 22 geschlagen. Die Wähler in Zentrum-Ost und der Teltower Vorstadt, in Waldstadt, am Schlaatz, sowie am Stern, Drewitz und im Kirchsteigfeld gaben ihm 26,5 Prozent der Stim...