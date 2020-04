Potsdam

In den vergangenen 24 Stunden ist eine weitere Person, die mit dem Coronavirus infiziert war, in Potsdam verstorben. Es handelt sich um einen 81-jährigen Mann aus dem Umland, der im Klinikum „Ernst-von-Bergmann“ verstarb. Damit steigt die Zahl der in Potsdam gestorbenen Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, auf 71. Von ihnen waren 42 Potsdamer.

Die Zahl der seit Februar mit dem Coronavirus infizierten Potsdamer liegt bei 571. Insgesamt 606 Menschen befinden sich als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Quarantäne. 167 Patienten gelten als genesen.

In den Potsdamer Kliniken werden derzeit 66 Menschen stationär behandelt. 39 von ihnen sind im Klinikum „Ernst-von-Bergmann“, davon 30 auf der Covid-Normalstation und neun auf der Intensivstation, davon werden acht beatmet. Im St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer sind es 27 Patienten, die alle auf der Covid-Normalstation behandelt werden.

Von MAZonline/jru