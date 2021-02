Potsdam

Durch die eisigen Temperaturen gibt es auf Potsdams Straßen derzeit nur wenige Baustellen und Einschränkungen. Neben den Dauerbaustellen rund um das Leipziger Dreieck und an der Nutheschnellstraße müssen Autofahrer in dieser Woche vor allem in der Behlertstraße acht geben und etwas mehr Zeit einplanen.

Die Behlertstraße war am Wochenende wegen eines Wasserrohrbruchs seit Samstagmorgen voll gesperrt. Sie sollte am Sonntagabend wieder frei befahrbar sein. Einschränkungen und erhöhte Staugefahr gibt es dennoch: Neun Bäume werden in dieser Woche dort gefällt, wofür die zweispurige Einbahnstraße zeitweilig auf nur eine Spur verengt wird. Die Baumfällarbeiten erfolgen in der verkehrsärmeren Zeit zwischen 8 und 15 Uhr. Die Fällungen sind für den Umbau der Straße nötig, der im Sommer beginnen soll.

Wegen Gleisbauarbeiten weiterhin für Autofahrer gesperrt ist die Friedrich-Engels-Straße vom Leipziger Dreieck in Richtung Babelsberg, wobei sie ab Friedhofsgasse frei befahrbar ist. Auch die Gegenrichtung zur Innenstadt ist offen. Voraussichtlich bis 5. März dauert diese Sperrung an. Die Leipziger Straße ist wegen Leitungs- und Straßenbauarbeiten zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck voll gesperrt. Bei der Umleitung über den Brauhausberg zur Heinrich-Mann-Allee besteht sogar erhebliche Staugefahr, teilt die Stadt mit.

Auf der Nuthestraße gibt es in beiden Richtungen zwischen Horstweg und Zentrum-Ost nur eine Spur. Grund ist der Neubau der Hochstraßenbrücken. Hier besteht vor allem Richtung Innenstadt Staugefahr. In Eiche muss die Kaiser-Friedrich-Straße für eine Kabelverlegung in mehreren Abschnitten punktuell halbseitig gesperrt werden.

Von maz-online