Brandenburger Vorstadt

Die Christlichen Kliniken in Potsdam können jetzt mit dem Durchimpfen ihrer Mitarbeiter beginnen. Wie Pressesprecher Banjamin Stengl am Dienstagnachmittag bekannt gab, sind die drei verbundenen Einrichtungen zum Wochenbeginn mit den ersten Impfdosen des mRNA-Impfstoff „Comirnaty“ der Hersteller BioNTtech-Pfizer beliefert worden.

1300 Mitarbeiter können sich impfen lassen

In allen drei Krankenhäusern wurden Impfstellen eingerichtet, in der von heute bis Freitag rund 1.300 Mitarbeiter aller Berufsgruppen ihre erste Schutzimpfung erhalten. Um eine gemeinsame Strategie zu verfolgen, finden die Schutzimpfungen gleichzeitig in allen drei Häusern statt. Das St. Josefs-Krankenhaus und die Oberlinklinik haben 500 Dosen bekommen, dass Evangelische Zentrum für Altersmedizin (EZA) bracht nur 60. „Wir sind zufrieden mit der Menge“, sagte Stengl der MAZ.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Derzeit helfen rund 75 Mitarbeiter der Oberlinklinik und des EZA auf der Corona-Station im St. Josefs-Krankenhaus aus. „Da war es wichtig, auf einen gemeinsamen Impfstart zu achten“, sagt Oliver Pommerenke, Geschäftsführer des Klinikverbunds. Die Impfung ist freiwillig, die Impfbereitschaft in den Häusern mit über 80 Prozent aber sehr hoch.

Pro Tag und Klinik 200 Impfungen

Die Impfungen werden durch medizinischem Fachpersonal aus den jeweiligen Häusern durchgeführt. „Wir haben alle Kollegen im Vorfeld informiert und individuelle Fragen beantwortet“, berichtet Manuel Anhold, Chefarzt im Evangelischen Zentrum für Altersmedizin. An drei Tagen sollen jeweils 200 Mitarbeiter pro Einrichtung geimpft werden.

Da die Europäische Arzneimittelbehörde EMA inzwischen die Entnahme einer weiteren Dosis pro Ampulle des Impfstoffes erlaubt hat, können alle impfwilligen Mitarbeiter trotz des knappen Impfstoffangebotes auch berücksichtigt werden. „Wir sind dankbar, dass den Kollegen der Kliniken die Möglichkeit gegeben wird, sich so schnell impfen zu lassen. Wir hoffen, dass wir die Schutzimpfungen im nächsten Schritt auch zügig in den Seniorenpflegeeinrichtungen durchführen können“, so Geschäftsführer Pommerenke.

Wer ist der Klinik-Verbund?

Die Christlichen Kliniken Potsdam sind wir einer der größten Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen und Altenhilfe in der Region Potsdam und Potsdam-Mittelmark. An 14 Standorten mit knapp 1.100 Betten und Pflegeplätzen widmen sich mehr als 1.500 Mitarbeitende der Versorgung von jährlich 114.000 stationären und ambulanten Patienten sowie wie der Pflege und Assistenz in Tageseinrichtungen und Seniorenheimen.

Von maz-online/ rai