Die ersten ukrainischen Flüchtlinge sind in Potsdam angekommen

Potsdam

Die ersten ukrainischen Geflüchteten sind in Potsdam angekommen. Sie sind bei Freunden und Verwandten untergekommen. Das berichtete die Stadt am Montag. Offiziell habe das Land Brandenburg der Landeshauptstadt allerdings noch keine Ukrainer zugewiesen.

Die Stadt hat verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten für die erwarteten Ukrainer vorgesehen, die aufgrund des russischen Angriffskrieges fliehen mussten. „Dazu gehören Plätze in den Gemeinschaftseinrichtungen ebenso wie Wohnungen und Zimmer, die von Privatpersonen angeboten werden“, sagte Rathaussprecher Jan Brunzlow der MAZ. Schon am vergangenen Freitag hatte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) versichert, dass es keine Unterbringung in Sporthallen für die Geflüchteten geben wird.

Potsdam rechnet mit rund 700 Flüchtlingen

Wie viele Ukrainer in den nächsten Tagen nach Potsdam kommen werden, weiß Brunzlow nicht. Das Land Brandenburg erwarte in den kommenden Wochen 11.000 Menschen aus der Ukraine, die dann nach dem Königssteiner Schlüssel in den Landkreisen und kreisfreien Städten verteilt würden. Demnach müsste Potsdam mit rund 700 Ukrainern rechnen.

Dass die Stadt Potsdam keine genauen Zahlen vorhersagen kann, liegt auch an den Visa-Regelungen: Menschen aus der Ukraine, die mit einem ukrainischen Pass einreisen, dürfen sich in Deutschland 90 Tage frei bewegen und wohnen, wo sie möchten. Sie seien nicht verpflichtet, sich zu melden, so Brunzlow.

Potsdam hat eigenen Verwaltungsstab für die Ukraine-Hilfe

Die Stadt hat eigens einen Verwaltungsstab zur Hilfe für Menschen aus der Ukraine einberufen, der von der Sozialbeigeordneten Brigitte Meier (SPD) und von Bernd Richter, dem Werkleiter des Kommunalen Immobilien Service (Kis), geleitet wird. Er soll helfen, Hilfsangebote von Potsdamern zu koordinieren. Gleichzeitig ist er der Kontakt innerhalb des bundesweiten Bündnisses „Städte Sicherer Häfen“, das aus Potsdam mitgesteuert wird, um sich auf die erwartete Flüchtlingsaufnahme vorzubereiten.

Potsdamer, die Wohnungen und Zimmer anbieten wollen, können sich per E-Mail (Ukraine-helfen@rathaus.potsdam.de) an die Stadt Potsdam wenden, welche die Angebote prüft und koordiniert. Zusätzlich wird die Stadt auf ihrer Homepage regelmäßig über die Hilfsaktionen von Organisationen und Privatpersonen informieren, die sich in den letzten Tagen organisiert haben.

Von Lena Köpsell