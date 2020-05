Die letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs

Potsdam

Aus den Erinnerungen von Eva Bidder: „Am 1. Mai machte ich mich zum ersten Gang durch die Stadt auf […] O, wie sah es da aus! Überall lagen zerschossene Panzer […] und Autos umher, alle Schaufenster zertrümmert und alle Geschäfte geplündert und demoliert. Trümmer und rauchende Ruinen, wohin man blickte. Vor der Regierung in der Spandauer Straße (heute Friedrich-Ebert-Straße) ein russisches Soldatengrab! In den Anlagen der Kaiser-Wilhelm-Straße (heute Hegelallee) war ein kleiner Friedhof entstanden. Es waren ja so viele Menschen in den letzten Tagen freiwillig in den Tod gegangen, aber auch viele während der Kampfhandlungen ums Leben gekommen, und da es keine Möglichkeit gab, zu den Friedhöfen zu gelangen, wurden die Toten in Gärten oder Anlagen beerdigt. Auch sah man viele Soldatengräber an den Straßen, die durch den Stahlhelm und reichen Blumenschmuck auffielen.“

Am 1. Mai wird in Potsdam ein ziviler Ordnungsdienst eingesetzt. Am gleichen Tag wird die Großbäckerei Bachmann per Gastankwagen mit Gas versorgt. Das ist ein erster Erfolg in der Gasversorgung Potsdams. Der sowjetische Stadtkommandant Oberst Werin ernennt am 2. Mai Dr. Friedrich Bestehorn zum provisorischen Bürgermeister Potsdams.

Sozialdemokraten und Kommunisten bilden am 3. Mai in der Druckerei Stein in der Kaiser-Wilhelm-Straße (heute Hegelallee) den paritätisch besetzten „Zehnerausschuss“. Es ist die erste gemeinsame politische Leitung beider Parteien in Potsdam. Im Anschluss ehren die Teilnehmer am Standort des Potsdamer Amtsgerichts in der Kaiser-Wilhelm-Straße ermordete Potsdamer Antifaschisten. Es ist die erste Ehrung dieser Art in Potsdam.

Das Wasserwerk III (Eiche) nimmt am 4. Mai als erstes wieder den Betrieb auf.

Generalmajor Gustav Adolf v. Wulffen fällt am 4. Mai bei Kämpfen im Harz. Er war von 1939 – 1945 Stadtkommandant von Potsdam. Im Reichsbahnausbesserungswerk Potsdam wird am 5. Mai der Betriebsrat gebildet.

Am 7. Mai erfolgt die verwaltungsmäßige Einteilung Potsdams in Stadtbezirke.

Von Kurt Baller