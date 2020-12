Die Ausstellung „Russischer Impressionismus. Aufbruch in die Avantgarde“ sollte ursprünglich vom 7. November bis zum 14. Februar im Museum Barberini, Am Alten Markt in Potsdam, gezeigt werden.

Das Museum Barberini bietet nun einen digitalen Rundgang durch die Ausstellung, Expertengespräche und Lesungen.

Eine Onlineführung findet Di, Do, Fr und So um 17 Uhr zum Preis von drei Euro statt. Anmeldung hier.