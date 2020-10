Die sanfte Sprengung der riesigen Usedom-Bombe – ein Modell für Potsdam?

Potsdam/Usedom

Zuletzt mussten in Potsdam zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden, weil sie nicht entschärft werden konnten. Das polnische Militär hat am Mittwoch eine „sanftere“ Sprengtechnik angewandt, die womöglich modellhaft für Potsdam sein könnte.

Kleine Druckwelle trotz zweieinhalb Tonnen Sprengstoff

Zweieinhalb Tonnen Sprengstoff befanden sich in der „Tallboy“-Bombe, die seit über 75 Jahren auf der Insel Usedom unmittelbar an der deutschen Grenze lag. Eine Entschärfung war unmöglich, weil der Blindgänger unter Wasser und tief im Schlamm des „Kaiserkanals“ der Insel Usedom lag. Eine Sprengung hätte zweifellos zahlreiche Gebäude beschädigt.

Doch das polnische Militär wählte am Mittwochmorgen einen dritten Weg – und flammte den Sprengstoff ab. Das Ergebnis dieser sogenannten Deflagration war eine vergleichsweise kleine Druckwelle. Kein Mensch und kein Gebäude wurden beschädigt. Die Videos der Aktion sorgten am Mittwoch für Aufsehen.

Spezialisten der polnischen Küstenwache sprechen vor der Detonation der Bombe noch einmal alle Schritte durch. Quelle: OZ-Lokalredaktion-ZIN

Hohe Gefahr, dass Bombe trotzdem detoniert

Auch Mike Schwitzke, Sprengmeister des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landes (KMBD), hat sich mit der angewandten Methode befasst. „Wir haben uns das im Vorfeld angeschaut, aber nein, das ist kein Modell für Potsdam“, sagt er der MAZ auf Anfrage.

„Das ist eine sogenannte Low-Order-Sprengung. Dabei wird der Sprengstoff im Unterschallbereich abgebrannt. Um so etwas durchzuführen, muss man genau wissen, was für ein Sprengstoff verwendet wird. Man muss die Bombe anbohren und eine Probe nehmen“, erklärt Schwitzke. Denn 80 Jahre alte Datenblätter seien da nicht verlässlich. Außerdem gibt es auch immer wieder Blindgängern mit Sprengstoffmischungen. Aber: „Man muss wissen, was drin ist, sonst detoniert die Bombe. “

Sprengmeister Mike Schwitzke im Juni 2020 nach der Sprengung einer Bombe auf der Potsdamer Freundschaftsinsel mit einem Bombensplitter. Quelle: Julian Stähle

Schwitzke setzt weiter auf Entschärfung – oder Detonation

Das ist für Schwitzke nicht nur reine Theorie, sondern konkrete Erfahrung. „Wir haben solche Feldversuche schon vor über zehn Jahren in Brandenburg gemacht und weitere Versuche vor zwei Jahren in Niedersachsen. Sein Resümee: „Das Verfahren funktioniert mal und mal nicht“. Tatsächlich schätzt er die Erfolgsquote einer solchen Abflammung des Sprengstoffs mit nur 50 Prozent ein.

„Bei einer solchen Wahrscheinlichkeit, dass die Bombe plötzlich doch detoniert, führen wir dieses Verfahren nicht durch, schon gar nicht im städtischen Bereich“, sagt Mike Schwitzke. Wenn man sich dagegen von Beginn an auf die Sprengung einer 250-Kilogramm-Bombe mit ihren rund 70 Kilogramm Sprengstoff vorbereitet habe, sei diese zu verantworten.

Von Peter Degener