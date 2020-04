Die wichtigsten Ereignisse rund um das Coronavirus in Potsdam

Potsdam

464 Infizierte und 44 Tote: Unaufhaltsam breitet sich das Coronavirus in Potsdam aus. Aber – was geschah wann? Die wichtigsten Daten im Überblick.

Der Ursprung

Mitte November bricht in China das Coronavirus aus. Alarmierende Berichte darüber gehen Ende Dezember 2019 um die Welt.

Im Januar 2020 wird die Provinz Hubei mit ihrer Elf-Millionen-Metropole Wuhan, wo die Pandemie ihren Ausgang nahm, abgeriegelt.

Am 27. Januar erreicht das Virus Deutschland – den ersten Fall meldet der Freistaat Bayern.

Der erste Verdacht

Am 29. Januar tritt auch in Potsdam der erste Verdachtsfall auf – eine chinesische Schülerin wird mit dem Rettungswagen ins Bergmann-Klinikum eingeliefert. Das Testergebnis am Tag darauf ist negativ.

Vom 1. bis 9. Februar sind Winterferien in Brandenburg und Berlin.

Vom 20. bis 26. Februar hat die Karnevalssaison ihren Höhepunkt.

Am 4. März tagt erstmals der Krisenstab der Stadt und teilt mit: „In der Landeshauptstadt Potsdam gibt es bislang keinen bestätigten Corona-Fall und auch keine begründeten Verdachtsfälle nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts.“

Am 6. März kehren Potsdamer Schüler aus der Skifreizeit in Südtirol, das als Risikogebiet gilt, zurück. Sie und ihre Begleitpersonen werden am 7. März auf das Coronavirus getestet. Am 9. März teilt die Stadt mit, dass die Tests aller 93 Personen der Reisegruppe negativ sind.

Der erste Infizierte am Klinikum

Am 8. März meldet die Stadt, dass das Klinikum einen ersten Infizierten behandelt – ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Teltow-Fläming.

Am 9. März wird ein zweijähriges Kind aus einem Berliner Krankenhaus ans Klinikum verlegt – offenbar ahnt niemand, dass es infiziert ist. Der positive Befund liegt am 10. März vor. 25 Mitarbeiter gelten als Kontaktpersonen 1. Grades, bleiben aber im Dienst. Laut Klinikum werden sie täglich abgestrichen. Am 12. März liegen erstmals Testergebnisse vor – alle negativ, heißt es.

Am 11. März wird die katholische Marienschule in Babelsberg geschlossen. Grund ist die Infektion einer Mutter mit dem Coronavirus.

Ab dem 13. März tagt am Klinikum ein Krisenstab, dem die leitenden Ärzte des Hauses und die Geschäftsführung angehören.

Der erste infizierte Potsdamer

Am 14. März richtet das St. Josefs-Krankenhaus das erste Abstrichzentrum für Potsdam ein. Am Abend meldet die Stadt den ersten bestätigten Fall einer Covid-19-Infektion eines Potsdamers. Der 64-Jährige befindet sich in häuslicher Isolation.

Am 16. März schränkt Potsdam das öffentliche Leben ein: Geschlossen werden unter anderem Kinos, Museen, Theater, Kneipen, Klubs, Sportanlagen, Schwimmbäder, Fitnessstudios sowie Spielplätze. Das Bergmann-Klinikum und das St. Josefs-Krankenhaus sprechen ein generelles Besuchsverbot aus.

Am 18. März schließen in Brandenburg die Schulen und Kitas.

Am 19. März nimmt das St. Josefs-Krankenhaus eine eigene Corona-Station in Betrieb. Das Klinikum gibt bekannt, dass es so eine Station ebenfalls plant.

Die ersten schweren Verläufe

Am 25. März meldet die Stadt erstmals schwere Verläufe. Von den 14 stationär am Klinikum behandelten Covid-19-Patienten werden sechs intensivmedizinisch betreut, davon werden fünf beatmet.

Das erste Todesopfer

Am 26. März meldet die Stadt den ersten Todesfall nach einer Infektion mit dem Coronavirus.

Am 27. März meldet das Klinikum einen zweiten Toten und ruft zum Maskennähen auf. Am Abend – so steht es im Bericht des Robert-Koch-Instituts – werden dem Klinikum Laborbefunde übermittelt, die für eine größere Anzahl von Patienten und Mitarbeitern, die als Kontaktpersonen getestet worden waren, einen positiven Nachweis von Sars-CoV-2 zeigen. Besonders betroffen sind die beiden geriatrischen Stationen. Im Wohngebiet Am Stern geht ein zweites Abstrichzentrum für Potsdam in Betrieb.

Erste Reaktion auf den Ausbruch

Am 28. März beginnt das Klinikum in den Mittagsstunden damit, Mitarbeiter und stationäre Patienten abzustreichen. Am 29. März folgen künftige Patienten und Schwangere kurz vor der Entbindung.

Am 29. März informiert das Klinikum das Gesundheitsamt telefonisch über den Virus-Ausbruch.

Am 31. März bittet der Oberbürgermeister das RKI um Unterstützung zur Abklärung und Bewertung der Häufung von Covid-19-Fälle am Klinikum.

Aufnahmestopp am Klinikum

Am 1. April verkündet die Stadt einen sofortigen Aufnahme- und Verlegungsstopp für das Klinikum. Ein Telefonat mit dem RKI findet statt – zu diesem Zeitpunkt sind dem Gesundheitsamt wenigstens 50 positive Patienten und wenigstens 30 positive Mitarbeiter bekannt.

Am 3. April begutachtet eine Abordnung des RKI das Klinikum. Am gleichen Tag testet das Klinikum alle Patienten und Mitarbeiter in der Psychiatrischen Klinik in der Aue auf das Coronavirus – vier Mitarbeiter haben zu diesem Zeitpunkt bereits positive Nachweise.

Stadt leitet Untersuchungen ein

Am 6. April erhält die Landeshauptstadt die erste Fassung des RKI-Berichts – die abschließende folgt am 8. April. Weil der Stadt schwere Verstöße offenbart, leitet die Stadt Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen drei leitende Ärzte und die beiden Geschäftsführer des Klinikums ein. Am 7. April unterrichtet die Stadt die Öffentlichkeit davon.

Ausbruch im Pflegeheim

Am 8. April wird bekannt, dass das Virus auch im Pflegeheim auf Hermannswerder ausgebrochen ist. In der Einrichtung, in der 80 Menschen leben, sind da bereits 38 Bewohner sowie fünf Mitarbeiter positiv getestet worden – die Zahlen steigen.

Am 10. April wird bekannt, dass in der Unterkunft für Geflüchtete an der Zeppelinstraße das Virus ausgebrochen ist.

Am 13. April sind nach Angaben der Stadt 83 Patienten und 174 Mitarbeiter im Klinikum infiziert.

Mit Stand 14. April sind 44 Menschen mit Covid-19 in Potsdam gestorben, 28 kamen aus Potsdam.

