Potsdam

Eine Bombenentschärfung in der Pirschheide sorgt am Dienstagvormittag in Potsdam für erhebliche Verkehrseinschränkungen. Ab 8.30 Uhr wird die Zeppelinstraße gesperrt, bis die Bombe entschärft ist, geht auf der Bundesstraße zwischen Bahnhof Potsdam Pirschheide und Geltow nichts mehr. Auch der Regionalbahnverkehr ist betroffen. Größere Evakuierungen sind nicht notwendig. Hier halten wir Sie mit allen wichtigen Informationen rund um die Bombenentschärfung auf dem Laufenden.

Viele Geschichten, Hintergrundinformationen und aktuelle Neuigkeiten zur Bombenentschärfung und den Verkehrsauswirkungen lesen Sie in unserem MAZ-Liveticker.

Umleitungen für den Verkehr

Für alle Verkehrsteilnehmer gilt an diesem Tag: Autofahrer, die stadtauswärts in Richtung Werder und Brandenburg unterwegs sind, umfahren die Sperrung am besten über die Forststraße und den Werderschen Damm. Auch stadteinwärts wird der Verkehr über den Werderschen Damm nach Potsdam West geleitet.

Quelle: Detlev Scheerbarth

Von den Sperrungen betroffen sind die Regionalbahnlinie 23 von Potsdam über Ferch nach Michendorf und zurück sowie die Buslinien 580 ( Potsdam, Werder, Lehnin, Bad Belzig, Hoher Fläming) und 631 ( Potsdam, Werder-Bahnhof). Die Deutsche Bahn hat einen Ersatzfahrplan für die unterbrochene Regionalbahnlinie 23 aufgestellt, der mit Bussen abgewickelt wird. Doch auch die müssen sich in den üblichen Ausweichverkehr auf dem Werderschen Damm einreihen. Auch die Buslinien 580 und 631 müssen diesen Umweg nehmen.

Von MAZonline