Potsdam/Groß Kreutz

Am Samstag finden die Einschulungen der Erstklässler statt – und im zweiten Corona-Jahr zeigt sich, dass die Schulen ihre Hausaufgaben gemacht haben. Die Potsdamer Grundschulen wollen den circa 2150 Erstklässlern des Jahrgangs 2021 einen möglichst normalen Schulstart ermöglichen. Dennoch sind sie erneut gezwungen, Hygienekonzepte umzusetzen. Und das sorgt in Stadt und Umland mitunter für Frust.

In Groß Kreutz bittet man, die Zahl der Gäste „auf das Nötigste zu begrenzen“

Jennifer Fürst aus Groß Kreutz etwa hatte die Großeltern für die Feier in der Turnhalle der Erich-Kästner-Grundschule schon eingeplant, als sie am Montag erfuhr, dass die Teilnehmerzahl „auf das Nötigste zu begrenzen“ sei. „Wir sind doch jetzt schon viel weiter als letztes Jahr, viele sind geimpft“, sagte die Elternsprecherin der MAZ. Die Mutter zweier Kinder informierte sich beim Bildungsministerium des Landes Brandenburgs und erklärte, dass sie die Strenge der Regeln für unverhältnismäßig hält.

Regeln entsprechen der Umgangsverordnung, sagt das Ministerium

Ministeriumssprecherin Antje Grabley erklärte der MAZ auf Nachfrage, dass sich die Regeln für die Einschulungen an der aktuell geltenden Umgangsverordnung des Gesundheitsministeriums orientierten. Danach sind Veranstaltungen nun wieder erlaubt, wenn die Kita oder Schule auf der Grundlage eines individuellen Hygienekonzepts durch geeignete organisatorische Maßnahmen die notwendigen Vor­aussetzungen schafft. Unter freiem Himmel seien bis zu 500, in geschlossenen Räumen bis zu 200 Besucher zulässig.

An den drei Gs kommt niemand vorbei

An der Potsdamer Pestalozza-Schule wird das Programm nicht in der Turnhalle oder der Aula, sondern draußen stattfinden. So planen es auch die Grundschule Bornim und die Montessori-Schule in der Schlüterstraße, um der Belastung durch Aerosole entgegenzuwirken. Unabhängig davon werden vor Betreten der Schulen die üblichen drei Gs überprüft – getestet, geimpft, genesen. Weiterhin gilt die Maskenpflicht in Innenräumen. Der große Vorteil draußen: Das traditionelle Singen ist hier erlaubt.

An der Montessori-Schule hat man sich stattdessen fürs Tanzen entschieden. Die Kleinen dürfen mitmachen. Getanzt wird mit Abstand. Sogenannte Body-Percussion macht den eigenen Körper mit Klopfen und Klatschen zum Ins­trument. Die Montessori-Pädagogik setzt auf Lernen mit und durch Bewegung.

Ähnlich ist es bei der Grundschule Bornim an der Potsdamer Straße, dort führen die abgehenden Sechstklässler Tänze und Sketche für die Schulanfänger auf, die sie bereits im vergangenen Schuljahr vorstellen durften.

Die Oberlinschule an der Steinstraße ist gleich auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Es gibt eine Videobegrüßung und Präsentation, sollte das Pandemiegeschehen sich verschlimmern. Schließlich legt man im sonderpädagogischen Bereich besonders viel Wert auf sicheres Lernen. Andernfalls wird die Begrüßung auch persönlich stattfinden. „Wir werden das am Freitag tagesaktuell entscheiden, um auf die Lage angemessen reagieren zu können“, sagte Schulleiter Uwe Plenzke der MAZ.

Wenig Kinder, viel Platz: Oberlinschule hat’s gut

Bei der Oberlinschule gibt es am Montag außerdem ein Fest zum Einläuten des neuen Schuljahres. Die Einschulung findet drinnen statt. Die großzügigen Räume erlauben genügend Sicherheitsabstand zwischen den Gästen. „Die geringe Klassengröße von sieben bis acht Schülern pro Klasse erleichtert ebenfalls die Planung“, bemerkt Schulleiter Plenzke. Eingeladen sind Eltern und beide Großelternpaare, also maximal sechs Personen pro Kind.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Trotz aller Einschränkungen hat sich die Lage im Vergleich zum Vorjahr leicht entspannt. Laut damals geltender Eindämmungsverordnung waren für Schulanfangsfeiern in geschlossenen Räumen bis zu 75 Besucher und unter freiem Himmel bis zu 150 Besucher erlaubt. Damals lag die Corona-Inzidenz in Potsdam mit 5,1 bei weniger als der Hälfte des gestern gemeldeten Wertes von 11,1.

Auch für die Erstklässler und die anderen Grundschüler wird es nach der jüngsten Umgangsverordnung des Landes in den ersten 14 Tagen eine Maskenpflicht im Unterricht geben.

Von Yunus Gündüz und Naomi Gyopang und Luise Fröhlich