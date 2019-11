Bornstedt

Mit einer gestohlenen Kreditkarte versuchte ein Täter in Bornstedt Geld abzuheben. Da er aber nicht über die Geheimnummer verfügte, misslang der Versuch drei Mal. Die Polizei fragt nun: Wer erkennt den Mann, der am 6. Oktober 2018 gegen 6.08 Uhr in einer Bankfiliale in der Nedlitzer Straße Geld abheben wollte? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter der Rufnummer 0331/5 50 80 zu melden.

Von MAZonline