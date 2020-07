Jägervorstadt.

Durch das offene Schlafzimmerfenster im Erdgeschoss ist ein Einbrecher am hellichten Tag in eine Wohnung in der Potsdamer Johann-Goercke-Allee eingestiegen. Die Bewohnerin saß zu der Zeit am Dienstag zwischen 14.15 Uhr und 15.30 Uhr auf ihrer Terrasse. Der Dieb entwendete Schmuck aus dem Schlafzimmer. Im angrenzenden Flur nahm er die Geldbörse aus der Handtasche der Frau und erbeutete eine Summe Bargelds in nicht genannter Höhe.

Die Kriminaltechniker sicherten Spuren. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Von MAZonline