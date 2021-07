Diebe auf der Flucht bei Sacrow gegen Bäume gerast

Sacrow

Mutmaßliche Einbrecher sind am Sonntagnacht auf der Straße zwischen Potsdam und Sacrow mit ihrem Fluchtfahrzeug gegen zwei Bäume geknallt. Als die Polizei am Unfallort eintraf, waren die Insassen des in Berlin zugelassenen BMW verschwunden.

Spuren deuteten darauf hin, dass die Insassen verletzt wurden. Im Kofferraum des Wagens befand sich Diebesgut, das von einem Einbruch in einem nahegelegenen Berliner Stadtteil stammen könnte.

Anhand der Spurenlage war der BMW, zuvor in Richtung Krampnitz unterwegs, als der bislang unbekannte Fahrer in einer scharfen Rechtskurve in Höhe eines Parkplatzes, wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen verlor, dann in weiterer Folge nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Straßenbäume prallte. Dabei wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt.

Von MAZonline