Berliner Vorstadt

In der Ludwig-Richter-Straße haben unbekannte Diebe in der Nacht zu Samstag die Nebelscheinwerfer von zwei Audis ausgebaut und gestohlen. Am späten Freitagabend war eine Zeugin durch ein lautes Knacken wach geworden und hatte aus ihrer Wohnung heraus Personen- und Fahrzeugbewegungen in der Straße wahrgenommen.

Sie rief ihren Mann, der zunächst keine Beschädigung an seinem Audi entdecken konnte. Am darauffolgenden Morgen musste das Ehepaar dann aber feststellen, dass die Nebelfrontscheinwerfer ihres und eines weiteren Audi fehlten.

Hinweise zum Tathergang oder Tatverdächtigen nimmt jede Polizeidienststelle und die Internetwache der Polizei des Landes Brandenburg (www.polizei.brandenburg.de) entgegen. Sie stehen rund um die Uhr zur Verfügung.

Von maz-online/rai