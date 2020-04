Potsdam

Am Wochenende haben Diebe in der Stahnsdorfer Straße in Potsdam Babelsberg Edelmetalle von einer Baustelle gestohlen.

Die Unbekannten sind gewaltsam in die Baustelle eingebrochen und haben Metalle mit Kupfer- und Messinglegierungen und einen Akkuschrauber gestohlen. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen, Tatortfotos gemacht und Spuren sichergestellt.

Anzeige

Metalle wie Kupfer werden immer wieder gestohlen, um auf Wertstoffhöfen verkauft zu werden. Dabei kommt es allerdings sehr auf die Masse an. Ein Kilogramm Kupfer ist aktuell 4,51 Euro wert. Der große Gewinn bleibt wohl aus: Vor einem Jahr lag er noch bei 5,67 Euro das Kilogramm.

Von MAZonline/jru