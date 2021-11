Diebesduo in Waldstadt-Tiefgarage aufgeschreckt

Waldstadt.

Am frühen Freitagmorgen bemerkte ein Anwohner in der Straße Zum Jagenstein beim Einfahren in die Tiefgarage zwei Personen, die er nicht als Hausbewohner kannte. Er beobachtete gegen 2.45 Uhr einen Mann und eine Frau, welche offenbar ein Auto beladen wollten. Kurz darauf verließ das verdächtige Duo fluchtartig die Garage mit einem dunklen VW Golf. Als der Hausbewohner nachsah, stellte er vier aufgebrochene Kellerverschläge von Mietern fest. Deren Besitzer konnten noch nicht alle ermittelt werden. Die Schadenshöhe und das Diebesgut sind derzeit unbekannt. Am Tatort konnte die Kriminalpolizei Spuren sichern.

Täter zwischen 25 und 35 Jahre alt

Die Personenbeschreibung: Der Mann hat dunkle, mittellange Haare, ist 25-35 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, schlaksige Statur, graue Jacke, graue Hose mit schwarzen Aufnähern an den Knien; die Frau ist 25-35 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, hat schulterlange dunkle Haare, schlanke Statur, trug eine weiße Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Potsdamer Polizei unter 0331 5508-0 zu melden.

Von MAZonline