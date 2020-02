Innenstadt

Kurz nach Ladenöffnung in den Potsdamer Bahnhofspassagen am Freitagmorgen wurde ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Der 36-jährige Tatverdächtige soll sich drei Flaschen hochwertigen Whiskeys unter seine Jacke gesteckt haben und wollte damit den Laden verlassen.

Bei der Tat wurde er jedoch vom Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachtet. Er stoppte den Dieb und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Im Zuge der Ermittlungen kam heraus, dass der Verdächtige bereits am Vortag bei einem Diebstahl erwischt worden war. Deshalb nahm die Polizei den Mann vorläufig fest und besorgte einen Termin beim Haftrichter.

Handydiebstahl am Tag zuvor

Bereits am Donnerstagnachmittag war ein Handydieb in den Bahnhofspassagen geschnappt worden. Er hatte ein Gerät aus einem Elektronikgeschäft mitgehen lassen und wollte fliehen, wurde aber am Ausgang von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter aufgehalten. Die Polizei nahm den 30-Jährigen vorläufig fest.

Von MAZonline