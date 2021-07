Diebstahl im Hotel: In Potsdam werden skurrile Dinge gestohlen

Potsdam

Potsdams Hotels sind sehr diskret. Diese Feststellung machte die MAZ-Redaktion bei einer Rundfrage in zehn Häusern. Die Hälfte wollte keine Auskunft darüber geben, was Gäste so „mitgehen“ lassen.

„Früher, vor einigen Jahren, war es noch mehr“, sagt die Direktorin des Dorint Hotels Sanssouci. Bei Bettina Schütt ist es „eigentlich ganz wenig“, was wegkomme: „Es ist nicht so, dass es uns auffallen würde.“ Natürlich verschwinde mal ein Bademantel aus einem der 309 Zimmer, oder eine Kaffeetasse aus nachhaltigem Material. „Sollten wir etwas ganz offensichtlich bemerken, würden wir den Gast freundlich und mit Fingerspitzengefühl ansprechen“, sagt sie, „vielleicht hat er sich wirklich geirrt.“

Im Mercure Hotel Potsdam veschwindet schon mal eine Fernbedienung für einen Fernsehen. Die funktioniert außerhalb des Hotels aber nicht. Quelle: Julius Frick

Im Mercure Hotel Potsdam City gibt es allerdings einen „Lieblingsartikel“ mancher abreisender Besucher. LED-Lampen werden rausgeschraubt, verrät jemand aus dem Housekeeping, „immer wieder“. Die Bilder an der Wand habe man inzwischen fixiert, aber ab und zu gehe auch eine Fernbedienung verloren. Die könne man zuhause zwar nicht verwenden, weil der Hotelfernseher anders funktioniere, aber das würden die Gäste nicht erkennen. Wozu man überhaupt zwei Fernbedienungen brauche? „Vielleicht für Frau und Mann, damit jeder zu seinem Programm umschalten kann“, lacht der Mitarbeiter.

Im Zweifel für den Gast

Im Übrigen würde man über Diebstähle hinwegsehen: „Man weiß nicht, ob es wirklich der Gast war.“ Das Housekeeping mache zwar jeden Tag Meldung, aber da auch externe Dienstleister ein- und ausgehen, sei die Beweislage unklar. Zu den Sachen, die im Hotel bleiben sollten, zählt er allerdings die kleinen Fläschchen mit Duschgel, Shampoo und Conditioner, die im Badezimmer aufgestellt werden. „Solange sie nicht angebrochen sind, würden wir sie weiter verwenden; angefangene schmeißen wir weg.“

Auch im Potsdamer Seminarishotel verschwinden schon mal Bademäntel – oder Wasserkocher. Quelle: Bernd Gartenschläger

Hochwertige „Amenities“, also „Annehmlichkeiten“ im Bad, gehören auch im Seminaris Avendi Hotel Potsdam zu den „Kleinigkeiten“, die gerne eingepackt werden. „Dann natürlich Bademäntel, Handtücher, Wasserkocher“, zählt General Manager Jeannette Rülke auf. Da es sich um Leihwäsche handle, seien die Diebstähle für das Hotel kostspielig. „In der Regel spricht man die Gäste nicht an“, erzählt sie, „das schreibt man ab“. Außerdem sei überschaubar, was verschwinde. Das Haus mit 87 Zimmern habe viele Stammgäste – und eine Klientel, die das nicht nötig habe, so Rülke.

Jeden Tag eine neue Rolle Klopapier

Sie erinnert sich aber noch an eine frühere Tätigkeit, auch in Potsdam, wo ein regelmäßiger Gast jeden Tag nach einer neuen Box Kosmetiktücher sowie Toilettenpapier gefragt habe. Bei seiner Abreise nach einer Woche sei dann alles „aufgebraucht“ gewesen. „Ein Einzelfall“, betont sie, „aber wir haben schon darüber geschmunzelt. Der hat wahrscheinlich sein Leben lang kein Toilettenpapier mehr gebraucht“. Während die Ansprüche mancher Gäste extrem hoch seien, auch wenn sie nur im Low-Budget-Bereich bezahlen wollten, bemerkt die Hotelfachfrau: „Wer sich als Gast wie ein König benimmt, wird auch wie ein König bedient.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielleicht liegt es daran, dass das Filmhotel Lili Marleen in Babelsberg etwas kleiner und überschaubarer ist (65 Zimmer), aber Fälle von Diebstahl sind Kathleen Merten an der Rezeption gar nicht bekannt. „So viel liegt im Zimmer auch nicht herum“, sagt sie, „es gibt nicht viel, was man sich einstecken könnte“. Auch weil das Haus etliche Stammgäste habe, läge nahe, dass die Hemmschwelle höher sei, etwas mitzunehmen. „In großen Häusern bewegt man sich sicher anonymer“, vermutet sie. Eher gebe es mal Gäste, die nicht bezahlen.

Eher wird etwas vergessen

Auch im B&B Hotel am Hauptbahnhof kommt es nicht so oft vor, dass Dinge verschwinden. „Selten ein Handtuch“, sagt ein Empfangsmitarbeiter, der anonym bleiben will. Doch auch er erzählt, dass aus den öffentlich zugänglichen Toiletten schon mal Klopapier verschwinde. „Wir haben nicht so viel zum Mitnehmen – und Kulis gibt’s gratis!“ Sie würden den Gast schon ansprechen, wenn etwas auffalle. Andererseits merke man es nicht, wenn jemand klammheimlich mit dem Fahrstuhl zum Parkplatz fahre und die Taschen voll habe. „Eher wird etwas liegen gelassen und nie abgeholt“, berichtet der Angestellte, „oder es wird nachgefragt und wir haben es nicht, weil es gar nicht bei uns vergessen wurde.“

Von Gabriele Spiller