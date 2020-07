Kirchsteigfeld

Polizisten waren am Mittwoch gegen 18 Uhr wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls in einem Einkaufsmarkt an der Anni-von-Gottberg-Straße im Kirchsteigfeld im Einsatz. Eine Mitarbeiterin hatte die Beamten alarmiert, weil unbekannte eine Kasse aufgehebelt und daraus eine unbekannte Menge Bargeld entwendet hatten.

Tat ereignete sich während der Öffnungszeiten

Der Diebstahl ereignete sich während der Öffnungszeiten. Die Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl erst zu einem späteren Zeitpunkt. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Von MAZonline