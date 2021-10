Diese Banken bleiben in Potsdam

Potsdam

Filialschließungen von Banken stellen die Kunden vor allem vor die Frage, wo sie künftig ihr Geld ein- und auszahlen oder sich etwa für Kredite beraten lassen können. Im vergangenen Jahr schloss die Commerzbank ihre Filiale in Babelsberg – Kunden müssen für Beratungsgespräche seitdem in das letzte verbliebende Geschäft in der Potsdamer Lindenstraße. Auch die Deutsche Bank schloss 2019 ihren Standort in Babelsberg.

Pläne für weitere Filialschließungen soll es laut eigenen Angaben aber nicht geben.

Die Commerzbank und Deutsche Bank bleiben

So teilt Mathias Paulokat, ein Sprecher der Commerzbank, etwa mit, dass die verbliebende Filiale für Privatkunden in der Lindenstraße bestehen bleibt, eine Schließung sei nicht angedacht. „Dieser Standort ist für unsere Zukunfts-Strategie sehr wichtig“, sagt er. Auch im Umland seien keine Schließungen geplant. Darüber hinaus würden auch die Standorte für Firmenkunden in der Breiten Straße und das Wealth Managment in der Schloßstraße erhalten bleiben.

Künftig wolle sich die Bank aber digitaler aufstellen. „Unser selbst erklärtes Ziel ist es, die digitale Beratungsbank in Deutschland zu werden“, sagt Mathias Paulokat. So habe sich die Kundennachfrage in den letzten Jahren massiv geändert. Das tägliche Banking, etwa Überweisungen tätigen, werde vor allem über die bankeigene App erledigt. So habe die Commerzbank im vergangenen Jahr laut Angaben von Paulokat zwei Millionen Zugriffe über die App gehabt – eine Steigerung um 15 Prozent zum Vorjahr.

Um die veränderte Kundennachfrage zu befriedigen, setzt die Commerzbank laut Paulokat auf drei Säulen: Das persönliche Bankgeschäft in der Filiale für tiefergehende Beratungsgespräche, auf die App für das alltägliche Geschäft und auf eine Beratungshotline, die beide Säulen „flankieren“ und ergänzen soll. In Potsdam werden so 18.000 Privatkunden und 7.000 geschäftliche Kunden betreut.

Auch die Filiale der Deutschen Bank soll in Potsdam erhalten bleiben, „weitere Schließungen sind nicht geplant“, sagt Klaus Winker. 2019 schloss die Bank ihre Zweigstelle in Babelsberg.

Kunden zahlen häufiger digital

Mit über 140 Geschäftsstellen (inklusive Selbstbedienungsautomaten) ist die Mittelbrandenburgische Sparkasse, deren Hauptsitz sich in Potsdam befindet, der meist verbreitete Anbieter in der Region. Es gebe gegenwärtig „keine konkreten Pläne“, bestimmte Filialen zu schließen, wie Sprecherin Daniela Toppel sagt. Doch auch hier beobachtet man einen deutlichen Zuwachs an digitaler Nutzung von den Kunden, „bei einem gleichzeitigen Rückgang der Bargeldtransaktionen an unseren Geldautomaten“, wie Toppel sagt.

So stieg etwa die Zahl der kontaktlosen Kartenzahlungen im Jahr 2020 auf knapp 23 Millionen an, „ein Plus von 73 Prozent gegenüber dem Vorjahr mit rund 13 Millionen Transaktionen.“ Die Quote der online vorgenommenen Transaktionen beträgt inzwischen 69 Prozent. Dennoch bleibe der persönliche Kontakt wichtig. „Im Jahr 2020 haben wir trotz Corona 213.000 persönliche Beratungsgespräche durchgeführt“, sagt sie. Das seien nur zehn Prozent weniger als im Vorjahr.

Ebenfalls freuen können sich Kunden der Targobank. „Seit 2000 haben wir eine Filiale in der Region Potsdam. Pläne, diese aufzugeben, gibt es nicht“, sagt Sprecherin Sonja Glock. Auch hier habe man eine verstärkte digitale Nutzung der Kunden feststellen können. „Unsere Kunden nutzen digitale Lösungen vor allem für einfache Bankgeschäfte wie Überweisungen; die persönliche Beratung in den Filialen nutzen sie nach wie vor bei komplexeren Fragen wie Geldanlagen und Versicherungen“, sagt Sonja Glock.

Ebenfalls versicherte Dirk Thiele, dass auch die Filiale der Sparda-Bank erhalten bleibe und es keine Pläne bezüglich einer Schließung gebe.

Von Steve Reutter