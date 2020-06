Potsdam

Aufgeschoben keinesfalls aufgehoben ist das Fest zum Jubiläum des Literaturladens. „Ein Party mit 300 Leuten und anderthalb Metern Abstand ist doof“, sagt Carsten Wist. „Das wird nachgeholt, wenn wir uns wieder in den Armen liegen dürfen.“ Am 2. Juli feiert er mit seiner Frau Antje und den vier Kindern – drei Söhne und eine Tochter im Alter von zehn bis 21 Jahren – im kleinen Kreis. „Ohne die Familie, auch ohne meine Mutter, wäre das alles nicht gegangen – meiner Familie möchte ich danken“, sagt Carsten Wist. „Ohne diesen Background, ohne diese Basis hätte ich mich an mir selbst entzündet. Die Familie erdet mich – und sie ist eine große Motivation. Den Laden zu haben und die Liebe zur Literatur – und das über 30 Jahre zu verbinden, ist nicht so einfach. Und was wären wir ohne die geneigten Leser?“ Gerade in der Corona-Zeit, da der Laden mehrere Wochen geschlossen war, hätte das Publikum fest zum Literaturladen gehalten und Bücher bestellt – „egal, wann wir sie lesen“. Was und wen Carsten Wist gern liest – oder auch nicht so gern – verrät er in einer persönlichen Top 10:...würde ich immer wieder lesen: Christoph Ransmayr „Die letzte Welt“

...den Hype nicht Wert: „die ganzen John Grishams und Ken Folletts – überzuckerte Ware, für die ein riesiger Werbe-Etat aufgefahren wird“

...leider in Vergessenheit geraten: Wolfgang Koeppen

...für eine Überraschung gut: Bodo Kirchhoff

...nichts für Kinder: Michel Houellebecq

...für Kinder: Christoph Hein

...da habe ich mich durchgekämpft: David Foster Wallace

...das ist mir zugeflogen: Yasmina Reza

...ein Buch für diese Zeit: Siegfried Lenz „Deutschstunde“

...das lese ich gerade: Julien Green „Adrienne Mesurat“Nicht nur die Feier muss warten, auch Lesungen finden im Literaturladen vorerst nicht statt. Der Raum ist klein, das Publikum wäre wegen der geltenden Schutzmaßnahmen winzig. „Das macht weder den Autor noch uns glücklich“, so Wist. Er bereite mit dem Waschhaus die Reihe „ Literaturladen on tour“ vor. Wer, wann, wo – daran tüftelt man noch. Fest steht: André Kubiczek stellt ist im September mit seinem neuen Roman „Straße der Jugend“ zu Gast. Zum Jahresende verleiht der Literaturladen zudem den Kleinen Hei.

Von Nadine Fabian