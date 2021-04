Diese Corona-Teststellen sind über Ostern in Potsdam geöffnet

Potsdam

Einige der Potsdamer Teststellen sind auch an Karsamstag geöffnet. In der Apotheke zum Schwarzen Bär, Dortustraße 4, ist es beispielsweise möglich, sich von 9 bis 18 Uhr ohne Termin testen zu lassen. Auch in den Testzentren, die gemeinsam von Ralf Alhorn und der Johanniter Unfallhilfe betrieben werden, können am Samstag von 9 bis 13 Uhr Tests ohne Anmeldung durchgeführt werden.

Das betrifft die Stellen im Johanniter-Quartier in der Kastanienallee 22B, die Cecilie-Apotheke in der Friedrich-Ebert-Straße 35, das Bürgerhaus am Stern und das Bürgerhaus am Schlaatz. Auch das Testzentrum im Begegnungszentrum in Drewitz ist am Samstag geöffnet, allerdings nur bis 12.30 Uhr. Eine Anmeldung ist auch hier nicht erforderlich.

Teststelle Kutschstallhof auch an den Feiertagen geöffnet

Sogar an den Feiertagen geöffnet ist das Testcenter Kutschstallhof, Am Neuen Markt 9 E-F. Allerdings ist hier eine Online-Anmeldung unter www.schnelltestpotsdam.de ratsam, da sonst mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist, wie Betreiber Florian Kosak sagt. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich. Samstag und Sonntag hat es von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Donnerstag, 1. April sind die Öffnungszeiten bis um 21 Uhr verlängert worden.

Wie Kosak sagte, soll nächste Woche Freitag, 9. April, Am Neuen Markt ein zusätzliches 280-Quadratmeter großes Testzelt aufgestellt werden, in dem wohl pro Tag zusätzliche 5000 Tests abgestrichen werden können.

Neue Teststelle im UCI-Potsdam

Auch das neu eröffnete Testcenter im UCI-Kino in den Bahnhofspassagen verspricht tägliche Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr. Der sogenannte Bürgertest, den man beispielsweise für den Besuch beim Frisör braucht, sei dabei kostenlos. Der Schnelltest liege bei knapp 25 Euro, der PCR-Test bei knapp 50 Euro, heißt es in der entsprechenden Mitteilung. Anmelden muss man sich für die Tests online unter coronatest.de/buchen.

Teststellen in Potsdam Alhorn-Apotheken | Cecilie, Friedrich-Ebert-Straße 35, 14469 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr, Tests ohne Termin möglich, Tel.: 0331 271 500) Alhorn-Apotheken | Park, Kastanienallee 27, 14471 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr, Tests ohne Termin möglich, Tel.: 0331 972 665) (Tests werden im Testzentrum Johanniter-Quartier Potsdam durchgeführt) Alhorn-Apotheken | Zeppelin, Zeppelinstraße 132, 14471 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr, Tests ohne Termin möglich, Tel.: 0331 960 482) (Tests werden im Testzentrum Johanniter-Quartier Potsdam durchgeführt) Apotheke im Markt-Center, Breite Straße 25-27, 14471 Potsdam (Testzeiten und -termine unter Tel.: 0331 95 10 881) Apotheke zum Schwarzen Bär, Dortustraße 4, 14467 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr, Tests ohne Termin möglich) Birnbaum-Apotheke, Erich-Mendelsohn Allee 1, 14469 Potsdam (Testzeiten und -termine: birnbaum-apotheke-potsdam.de, Tel.: 0331 96763606) dm-Filiale, Potsdamer Straße 177, 14469 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr, Testtermine: corona-schnelltest-zentren.dm.de/o/dm/login, Tel.: 0331 58569540 dm-Filiale, Marlene-Dietrich-Allee 15b, Campus am Filmpark Babelsberg, 14482 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr, Testtermine: corona-schnelltest-zentren.dm.de/o/dm/login, Tel.: 0331 58565590) Humboldt-Apotheke, Heinrich-Mann-Allee 54a, 14473 Potsdam (Testzeiten und -termine: testtermin.de, Tel.: 0331 88766666) Kirchsteig Apotheke, Dorothea-Schneider-Straße 14, 14480 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Freitag von 12 bis 14 Uhr, Termine unter Tel.: 0331 6262010) Ribbeck-Apotheke, Potsdamer Straße 181, 14469 Potsdam (Testtermine: ribbeck-apotheke.de/corona-schnelltest, Tel.: 0331 520412) Tulpen-Apotheke, Hebbelstraße 6, 14469 Potsdam (Testzeiten und -termine: Tel.: 0331 298 36 0) Testzentrum Bürgerhaus am Schlaatz, Schilfhof 28, 14478 Potsdam (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr, Tests ohne Termin möglich, Tel.: 0331 817190) Testzentrum Bürgerhaus am Stern, Galileistraße 37-39, 14480 Potsdam (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr, Tests ohne Termin möglich, Tel.: 0331 6006761) Testzentrum Johanniter-Quartier Potsdam, Kastanienallee 22B, 14471 Potsdam (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr) Testzentrum Oskar. Das Begegnungszentrum in der Gartenstadt Drewitz, Oskar-Meßter-Straße 4-6, 14480 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 12.30 Uhr, Tests ohne Termin möglich, Tel.: 0331 2019704) Testcenter Kutschstallhof, Am Neuen Markt 9 E-F, 14467 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr, Samstag/Sonntag von 9 bis 18 Uhr, Termin: www.schnelltestpotsdam.de, Tel.: 0331 281 281 23) Testcenter UCI Luxe, in den Bahnhofspassagen Potsdam, Babelsberger Straße 10, 14473 Potsdam (geplant ab 1. April 2021) Katte - Kommunale Arbeitsgemeinschaft Tolerantes Brandenburg e. V., Rat- und Tat Zentrum für HIV und sexuelle Gesundheit Potsdam, Jägerallee 29, 14469 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Freitag von 14 bis 22 Uhr, Termin unter Tel.: 0331 23700970)

