Diese Oscars gingen bislang nach Babelsberg

Potsdam

Die Filmstadt Babelsberg ist seit langem Oscar-Standort. Allein für die Filme, die in Studio Babelsberg gedreht wurden, gab es in den vergangenen 20 Jahren 15 Oscars. 48 mal wurde ein Film made in Babelsberg für einen der Preise nominiert.

Am fettesten abgeräumt hat der in den Babelsberger Studios gedrehte Film „The Grand Budapest Hotel“ von Regisseur Wes Anderson. Er erhielt 2015 gleich vier Auszeichnungen – je einen Oscar für das beste Szenenbild, die besten Kostüme, das schönste Haar- und Make-up-Styling und die beste Filmmusik.

Kate Winslet und Adrien Brody als beste Hauptdarsteller

Zweimal gingen die Oscars für den besten Hauptdarsteller an Babelsberg-Produktionen. Kate Winslet wurde 2008 für ihre Rolle in der Bernhard-Schlink-Verfilmung „Der Vorleser“ ausgezeichnet, Adrien Brody 2003 als Hauptdarsteller in Roman Polanskis Kinodrama „Der Pianist“. Polanski selbst erhielt damals einen Oscar für die beste Regie, außerdem gab es noch einen für das beste Drehbuch.

Für die besten Nebenrollen aus Babelsberg-Filmen gab es dreimal Oscars: Christoph Waltz 2009 in Quentin Tarantinos „Inglourious Bastards“, Rachel Weisz 2006 in „Der ewige Gärtner“ von Regisseur Fernando Meirelles und zuletzt Mark Rylance 2016 in Steven Spielbergs „Bridges of Spies“.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als bester ausländischer Film wurde 2008 der österreichisch-deutsche Produktion „Die Fälscher“ von Stefan Ruzowitzky prämiert.

Gerd Nefzer mit dem zweiten Oscar

Ebenfalls 2008 holte schließlich der in Babelsberg gedrehte Actionfilm „Das Bourne Ultimatum“ von Paul Greengrass drei Auszeichnungen für Skript und Sound.

Als beste fremdsprachige Filme wurden in den vergangenen Jahren zudem zwei weitere Filme ausgezeichnet, die zwar nicht in Babelsberg gedreht, aber von der Filmfördergesellschaft Medienboard Berlin-Brandenburg mitfinanziert wurden: 2008 „Das Leben der Anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck und 2013 „Liebe“ von Michael Haneke.

Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer erhielt übrigens seinen ersten Oscar 2018 für sein Werk in der US-amerikanischen Science-Fiction-Produktion „Blade Runner 2049“ von Denis Villeneuve.

Von Mathias Richter