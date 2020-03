Die Potsdamerin Jennifer Hahn lebte viele Jahre als Frau in einem männlichen Körper – und schämte sich dafür. Sie änderte ihren Namen, ihr Geschlecht und wurde glücklich.

Was es bedeutet Transfrau zu sein: „Es hat mich innerlich zerissen“

Transsexualität in Potsdam

Transsexualität in Potsdam - Was es bedeutet Transfrau zu sein: „Es hat mich innerlich zerissen“