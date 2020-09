Diese sechs Potsdamer Projekte haben den Intergrationspreis 2020 gewonnen

Potsdam

Sie stehen fest: Die sechs Träger des Integrationspreises 2020. Im Filmmuseum verliehen Vertreter der Stadt und der städtischen Immobilienholding Pro Potsdam die Auszeichnung zum 16. Mal.

Die Preisträger des diesjährigen Integrationspreises. Quelle: Julius Frick

Ausgezeichnet wurde in der Kategorie Wissenschaft und Forschung das Projekt „Angekommen in Potsdam – Erzählungen und Berichte über Integrationsansätze in einer toleranten Stadt“ von der Bürgerstiftung Potsdam. Die Universitätsgesellschaft Potsdam erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Projektidee für „Sanssouci avec Shakespeare“ – Integrationstheater für Vielfalt und Toleranz. In der Kategorie Einzelleistung durfte sich der Stadtteilladen in Kirchsteigfeld freuen: Die Jury ehrte das Projekt Schülerpatenschaften zur Unterstützung bei Hausaufgaben für Kinder aus geflüchteten Familien während der Schulschließungen auf Grund der Corona-Pandemie. Die Boxer des Universitätssportvereins Potsdam erhielten den Preis in der Kategorie Vereinsarbeit: Sie engagieren sich mit ihrem Projekt „Fair“ in der Jugendarbeit und bringen Kindern und Jugendlichen, egal welcher Herkunft, neben dem Boxen auch Werte bei.

Ein großes Hallo aus dem Kinosaal des Filmmuseums bei der Verleihung des Integrationspreises 2020. Quelle: Julius Frick

Den Sonderpreis Nachbarschaft der Pro Potsdam erhielten das Projekt „Persönliche Begegnungen auf Augenhöhe zwischen Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte in Potsdam“ vom Verein „Start with a Friend“ sowie „Männer mit Perspektive“ von der Flüchtlingsarbeit des evangelischen Kirchenkreises Potsdam.

Alle Preisträger zeigten sich erfreut über die Anerkennung ihres Engagements, fühlten sich aber teilweise fehl am Platz. So sagte Felix Hoffmann vom Projekt „Fair“: „Eigentlich müssten hier die Boxer stehen, denn der Preis geht vor allem an sie.“ Vor allem sie würden die Integrationsarbeit leisten. „In den vergangenen Jahren sind es 200 bis 300 Boxer gewesen, die bei uns trainiert haben“, so Hoffmann weiter.

Verleihung vor das Filmmuseum übertragen

Einige von ihnen dürften aber zugesehen haben, wie Hoffmann den Preis entgegengenommen hat. Denn Corona bedingt waren nur wenige Menschen im Kinosaal erlaubt und so wurde die Verleihung auf einen großen Bildschirm draußen vor dem Filmmuseum übertragen sowie live ins Internet.

Zum ersten Mal wurde der von der Künstlerin Susanne Sprecht gestaltete Wanderpokal an die Preisträger übergeben, erstmals war auch ein Sonderpreis mit jährlich wechselndem Thema bei der Vergabe dabei. Das diesjährige Motto lautet „Unter einem Dach – Potsdam als Wissenschaftsstandort“.

Von Annika Jensen