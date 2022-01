Innenstadt

Die Landeshauptstadt ist bei der Umrüstung der privat geführten Fahrzeugflotte für Stadtrundfahrten auf Elektroantrieb auf den guten Willen der Betreiber angewiesen. Aktuell würden die Busse alle zwölf Monate auf Verkehrssicherheit und Umweltverträglichkeit geprüft, hat die Stadtverwaltung auf Anfrage der Fraktion Die Andere mitgeteilt: „Sind die Normen erfüllt, wird eine entsprechende Prüfplakette zugeteilt und am Fahrzeug angebracht. Folglich können die Fahrzeuge uneingeschränkt am Straßenverkehr teilnehmen und unterliegen somit dem Gemeingebrauch.“

Kritik an Dieselbetrieb ohne Rußfilter

Die Andere hatte kritisiert, dass auch 2021 noch Stadtrundfahrten in Bussen stattfanden, die „aufgrund veralteter Technik einen unnötig hohen Schadstoffausstoß“ verursacht hätten: „Immer wieder wenden sich Bürgerinnen und Gäste der Stadt an uns und äußern sich verwundert darüber, dass in Potsdam Stadtrundfahrten von diesen Firmen noch mit dieselbetriebenen Bussen ohne Rußpartikelfilter angeboten werden.“

Im September 2019 versagte die Zylinderkopfdichtung eines Rundfahrt-Busses in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Folge: Starke Rauchentwicklung. Quelle: Radio Potsdam/Friedrich Bungert

Auf Nachfrage der Anderen zu Eingriffsmöglichkeiten über den Luftreinhalteplan, den Lärmaktionsplan oder die Festlegung einer Umweltzone erklärte das Rathaus: „Für rechtsverbindlichen Vorschriften, auf deren Basis der Einsatz bestimmter Fahrzeuge untersagt werden kann, gibt es in der Luftreinhalteplanung keine rechtliche Grundlage. Auch aus der Lärmaktionsplanung ergeben sich keine Handlungsmöglichkeiten bzgl. der mit Verbrennungsmotor betriebenen Rundfahrtbusse.“ Für die Einrichtung einer Umweltzone wiederum benötige die Stadt eine „konkrete umweltrechtliche Grundlage“.

Mit dem Unternehmen City-Tours hat ein erster Potsdamer Anbieter allerdings bereits von sich aus die Umrüstung seiner Flotte auf Elektroantrieb angekündigt. Wie berichtet, sollen noch in diesem Jahr alle insgesamt 14 Busse auf Elektrobasis fahren. Die Umrüstung kostet laut Unternehmen pro Fahrzeug 300- bis 500.000 Euro.

Von Volker Oelschläger