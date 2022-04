Dieselklau in Potsdam West

Potsdam West

Die hohen Kraftstoffpreise rufen offenbar Diebe auf den Plan. In der Nacht zum Sonntag brachen unbekannte Täter den Tank eines am Straßenrand parkenden Lastwagen in Potsdam West auf. Dabei gingen sie so rabiat vor, dass eine größere Menge Diesel in das Erdreich floss. Es musste die Feuerwehr verständigt werden, welche hier versuchte, den Kraftstoff abzubinden.

Der entstandene Schaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Von MAZonline