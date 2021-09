Potsdam

Mit einer Spendenbox in der Hand ist der Potsdamer Jens Steenblock über Wochen auf seiner Arbeit herumgelaufen und hat nach Spenden für die von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen gefragt. Der 53-jährige Steenblock arbeitet beim Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) und ist dort Elektriker.

Er sammelte eine stolze Summe zusammen

Schon vorher fragte er Freunde und Familie, ob sie nicht auch etwas dazugeben möchten. Letztlich fanden sich 70 engagierte Spender, die Jens Steenblock in seinem Wunsch, den Menschen zu helfen, unterstützten: Insgesamt sammelte er 1500 Euro. „Das ganze Projekt wurde von den Erlebnissen getragen. Die Hilfsbereitschaft der Leute und das Lächeln der Menschen, welche die Spenden erhalten haben, möchte ich nicht missen“, sagt er. Und weiter: „Helfen ist ein gutes Gefühl.“ Die Idee zu helfen, hatte er nicht selbst, er sei dabei aber inspiriert worden.

Eine Bekannte von ihm, Tine Schöpping, die im rheinlandpfälzischen Herschbach lebt, postete in ihren WhatsApp-Status Bilder davon, wie sie im betroffenen Landkreis Ahrweiler den Menschen half. Jens Steenblock sah das und „ich war schockiert, die Bilder zu sehen. Gleichzeitig war ich aber von ihrer Hilfe so angetan, dass ich auch helfen wollte“, sagt der Familienvater.

Also schrieb er Tine Schöpping am 20. Juli und fragte, wie er am ehesten helfen könne. Und schnell stand der Plan: Noch aus eigener Tasche und bevor Jens Steenblock mit seiner Spendenbox Geld sammelte, kaufte er für etwa 70 Euro 20 Eimer mit einem Fassungsvermögen von 20 Litern, worin der Bauschutt geschüttet werden kann und zehn LED-Stirnlampen, für die Menschen vor Ort. Bei der Bestellung gab er Tine Schöppings Adresse an – sie fuhr damals nahezu täglich nach Ahrweiler.

Der größte Einzelbetrag und die Azubis des Unternehmens

Doch angesichts der großen Not sollte es dabei nicht bleiben. Er bastelte sich seine Spendenbox und fragte Familie, Freunde und Kollegen nach Geld, um etwa Notstromaggregate, Benzinkanister, Baustrahler und „süße Energie die Helfer und Anpacker vor Ort“ zu finanzieren, wie er sagt. Es sei nicht selbstverständlich und jeder, der dort unten helfe, habe seine Hochachtung: „Ihr seid meine Helden dort unten“, sagt er.

"Helfen ist ein gutes Gefühl", sagt Jens Steenblock. So gut, dass es gar manchen Alltagsstress vergessen lässt, wie er selbst aufschrieb. Quelle: Jens Steenblock

Am Meisten beeindruckt habe ihn die Spende seiner 26-jährigen Tochter, „weil es die größte Einzelspende war“, wie er sagt. Aber auch den Auszubildenden bei der ViP ist er, wie jedem anderen Spender auch, sehr dankbar. „Aber trotz ihres vergleichsweise geringen Lohns, haben sie sehr viel dazugegeben“, sagt er. Wieviel es jeweils war, möchte er für sich behalten.

„Viele waren begeistert, so direkt spenden zu können“, sagt er. Bei größeren Organisationen etwa haben sie Sorge gehabt, dass ihr Geld nicht ankomme. Die private Initiative von Jens Steenblock aber, hat sich gelohnt. „Die Menschen sind unheimlich dankbar. Anfangs mussten sie noch lernen die Spenden von wildfremden Menschen anzunehmen“, sagt Tine Schöpping, die mit den Menschen im Landkreis Ahrweiler im Kontakt steht. Das Gefühl des Helfens hat auch Jens Steenblock beflügelt – denn er will weitermachen.

Die Wurst für den guten Zweck

Am Samstag, den 18. September, wird er um 11 Uhr auf dem Platz des Nahkaufs in der von Stechow Straße 10 in Fahrland stehen und Würstchen aus seinem dortigen Grillstand verkaufen. Das Motto dazu: „Die Wurst für den guten zweck“, sagt er. Das verdiente Geld soll direkt wieder an die Menschen gehen, die von der Flutkatastrophe betroffen sind. „Jetzt kommen die kalten Jahreszeiten und die Menschen brauchen warme Kleidung und etwas zu essen“, sagt er.

Schon bald hat er nicht mehr die Spendenbox in der Hand, sondern die Grillzangen. Aber auch mit seinem Grillstand möchte er den Menschen in der Eifel helfen. Quelle: Julius Frick

Und er hat zwei Ideen, wie er den Menschen mit dem Grillstand noch helfen kann. „Entweder, für jede verkaufte Wurst hier in Potsdam, bekommt jemand in Ahrweiler eine“, sagt er, „oder ich erfülle Wünsche der Kinder dort unten“, sagt Jens Steenblock weiter. Gemeint ist, dass er einigen Kindern etwa ein Konzert- oder Stadionbesuch schenkt. „Die Menschen sind gestresst, sie stehen vor ihrer persönlichen Katstrophe. Aber wer denkt an die Kinder?“, fragt er sich. So wolle er ein Stück Normalität in ihr Leben zurückbringen.

Es wird ein Benefizkonzert geben

Wie oft er mit seinem Grillstand vor dem Nahkauf stehen wird, weiß er noch nicht. Schließlich ist er Berufstätig und hat eine Familie. Generell sei das Geschäft für ihn komplettes Neuland und er müsse sich zunächst selbst einmal ausprobieren. „Ich wünsche mir, dass die Idee klappt und sich die Menschen vielleicht davon anstecken lassen und auch etwas tun“, sagt er.

Am Donnerstag, den 9. September, findet in der Potsdamer Nikolaikirche ein Benefizkonzert zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe in der Eifel statt. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und Nikolaikantor Björn O. Wiede laden für 20 Uhr dazu ein. Das gesammelte Geld geht an die betroffenen der Flutkatastrophe. Jens Steenblock wird daran nicht teilnehmen können. Er macht dann Urlaub in Augsburg – danach wird er mit seinem Grillstand im Einsatz sein.

Von Steve Reutter