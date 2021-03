Potsdam West

Die Zukunft der Rinderhaltung wirkt auf den ersten Blick unscheinbar: Ein Zylinder aus Edelstahl und weißem Kunststoff, etwa zehn Zentimeter lang und rund 300 Gramm schwer. Der Bolus, wie der Sensor des Potsdamer Start-ups Dropnostix genannt wird, ist so etwas wie ein Fitnesstracker für Rinder, der Landwirten dabei helfen soll, ihre Kuhherden digital und effizient zu managen.

Der Bolus sitzt im Pansen der Kühe, einem der drei Vormägen der Wiederkäuer, in denen ihre Nahrung vorverdaut wird. Um den Bolus dorthin zu bekommen, ist keine Operation oder medizinischer Eingriff nötig, die Kühe schlucken das Gerät einfach runter. Schmerzen haben die Tiere dabei nicht. „Für eine Kuh ist der Bolus in etwa so groß wie ein Tic Tac für uns Menschen“, erklärt Lars Abraham, Gründer und Geschäftsführer von Dropnostix.

Mehrere Sensoren messen die wichtigsten Vitaldaten der Rinder

Der studierte Betriebswirt Abraham (40) hat Dropnostix 2015 gemeinsam mit dem Biochemiker Michael Breitenstein gegründet. Ihre ursprüngliche Idee war es, ein Gerät zur Milchanalyse zu entwickeln, das aufwendige Untersuchungen im Labor zum Teil überflüssig machen sollte. Herausgekommen ist das Dropnostix-System zum Herdenmanagement. Abraham sitzt in einem Besprechungsraum des Künstler- und Atelierhauses Scholle 51 in Potsdam West, in dem das Start-up untergebracht ist, und erläutert den Aufbau des Produkts.

Dropnostix-Gründer Lars Abraham (l.) und Michael Breitenstein mit einem Prototyp ihres Bolus. Hier auf einem Bild von 2015. Quelle: Julian Stähle

Die Grundlage des Systems bildet der Bolus. Dieser liegt im Pansen einer Kuh und besteht aus mehreren Sensoren. Ein Thermometer misst die Temperatur im Körperinneren, so lasse sich erkennen, ob ein Tier Fieber hat und womöglich krank ist, erklärt Abraham. Indirekt könne damit auch das individuelle Trinkverhalten einer Kuh abgelesen werden. „Trinkt eine Kuh Wasser, sinkt ihre Körpertemperatur, trinkt die Kuh zu wenig, steigt sie“, sagt er.

Paarungsbereite Kühe sind aktiver, kranke inaktiver

Ein Beschleunigungssensor im Inneren des Bolus – ähnlich wie in einem Smartphone – erfasst die Bewegungsaktivität der Kühe. „So können wir Phasen hoher und niedriger Aktivität bestimmen“, sagt Abraham. Daran lässt sich ablesen, ob ein Tier brünstig ist oder nicht. „Das ist ein bisschen wie bei pubertierenden Teenagern“, sagt Abraham. Paarungsbereite Kühe seien besonders aktiv, laufen viel auf der Weide umher oder bespringen einander zum Spaß. Ein Landwirt könne so erkennen, wann der beste Zeitpunkt sei, um eine Kuh künstlich zu befruchten oder sie von einem Bullen decken zu lassen.

Batterie, Funkzelle, Thermometer, Bewegungs- und Pansenkontraktionssensor: In den kleinen Boli steckt jede Menge Technik. Quelle: Dropnostix/Wiebke Heiss

Zusätzlich verfügt der Bolus über einen Sensor, der die Kontraktion des Pansens, also die Verdauungsaktivität einer Kuh misst. Wie genau das funktioniert, verrät Abraham nicht. Die Komponente ist weltweit einmalig und patentiertes Alleinstellungsmerkmal des Systems von Dropnostix. Die Auswertung der Pansenbewegungen erlaubt wiederum Rückschlüsse auf Krankheiten und die optimale Fütterung der Kühe. Ein Tierarzt, der zu einer kranken Kuh gerufen werde, misst zunächst Fieber, bevor er die Pansengeräusche abhört, sagt Lars Abraham. „Mit unserem System haben die Bauern permanent einen Tierarzt bei ihren Kühen.“

Ein Algorithmus wertet die Daten aus dem Bolus aus

All diese Informationen sendet der Bolus mehrmals täglich per Funk an eine im Stall installierte Empfängerstation, den sogenannten Gateway. Von dort werden die Informationen aus den Pansen an einen Cloud-Server übertragen, wo die Daten erfasst und ausgewertet werden. Mit Hilfe eines eigens entwickelten Algorithmus ist die Dropnostix-Software in der Lage, aus der Flut an Daten frühzeitig bestimmte „Kuhereignissituationen“, wie Abraham sagt, zu erkennen. Das können „Abkalbung“, sprich Geburt, Brunst, Schwangerschaft oder Krankheit sein.

Der Bauer wird vom System per E-Mail oder SMS über den Status der betreffenden Kuh benachrichtigt und kann gezielt die notwendigen nächsten Schritte einleiten, etwa einen Tierarzt zu rufen. Zusätzlich hat jeder Kunde Zugriff auf eine eigene Datenbank, in der sich alle erfassten Daten über einen längeren Zeitraum ablesen lassen. Kranke Tiere können so viel gezielter und früher behandelt werden, als bisher. Bis heute würden Veterinäre oft in regelmäßigen Abständen alle Tiere einer Herde untersuchen, um eine kranke Kuh zu finden, was ineffizient und vor allem teuer für die Bauern sei, wie Lars Abraham sagt. Mit Dropnostix könnte das bald der Vergangenheit angehören. „Wir bieten eine smarte und digitale Alternative dazu an.“

Die ersten Kühe wurden 2017 mit dem System von Dropnostix ausgestattet. Mittlerweile tragen deutschlandweit 2100 Tiere einen Bolus des Potsdamer Start-ups im Pansen. Die Kunden kommen aus dem gesamten Bundesgebiet, von Nordfriesland über die Prignitz bis Oberbayern. „Vor kurzem haben wir sogar Anfragen aus Chile und der Schweiz bekommen“, sagt Abraham. In den Büros in der Scholle 51 arbeiten derzeit vier festangestellte Mitarbeiter, darunter Veterinäre, Softwareentwickler und Agrarwissenschaftler. In Zukunft will Dropnostix gemeinsam mit größeren Partnern in die Entwicklung Künstlicher Intelligenzen für landwirtschaftliche Anwendungen investieren.

Von Feliks Todtmann