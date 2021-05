Potsdam

Nach der schrecklichen Gewalttat mit vier Toten am vergangenen Mittwoch im Oberlinhaus in Potsdam ist das Entsetzen über die Tat noch nicht gewichen. Die Menschen in Potsdam sind noch voller Trauer. Ab sofort besteht für alle Potsdamer und Potsdamerinnen unter www.wir-kondolieren.de die Möglichkeit, ihre Anteilnahme auszudrücken.

Gut eine Woche nach der Gewalttat in einem Potsdamer Wohnheim für behinderte Menschen mit vier Toten und einer Schwerverletzten haben die Stadt Potsdam und die diakonische Einrichtung Oberlinhaus ein digitales Kondolenzbuch freigeschaltet. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke schreibt: „Meine Gedanken gelten den Opfern und meine Anteilnahme den Angehörigen.“ Mike Schubert, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, hob hervor, dass alle in „dieser schweren Zeit an der Seite des Oberlinhaus, seiner Patienten, Bewohner und Mitarbeiter“ stehen.

Gedenkgottesdienst am Donnerstag

Am Donnerstagabend, 6. Mai 2021, ab 18 Uhr findet in der Nikolaikirche ein Gedenkgottesdienst statt. Um 19 Uhr werden die Glocken aller Potsdamer Kirchen eine Minute lang läuten. Eine Teilnahme an dem Gottesdienst ist coronabedingt nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Die Anmeldung wird laut Stadt per Mail bestätigt und muss ausgedruckt mitgebracht werden. „Wir bitten um rechtzeitiges Eintreffen bis spätestens 15 Minuten vor der Veranstaltung.“ Wer keinen Platz mehr bekommt, könne den Livestream von rbb24 verfolgen.

Die Tat, bei der im Thusnelda-von-Saldern-Haus in Babelsberg vier Menschen zwischen 31 und 56 Jahren getötet und eine 43-jährige Bewohnerin schwer verletzt worden waren, beschäftigt weiterhin die Polizei und Staatsanwaltschaft. Kurz nach der Bluttat war eine 51-jährige Mitarbeiterin de Oberlinhauses unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Über Tathergang und Motiv gibt es noch keine gesicherten Auskünfte.

Von MAZonline