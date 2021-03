Potsdam

Es klingt alles ziemlich niederschmetternd: Der Lockdown bleibt auch über die Osterfeiertage bestehen – und wird sogar noch verschärft. Größere Familienfeiern sind auch in diesem Jahr nicht möglich, private Zusammenkünfte sollen auf den eigenen Haushalt und einen weiteren Hausstand, jedoch maximal fünf Personen beschränkt werden. Immerhin: Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt und Paare gelten als ein Haushalt. Doch auch Ansammlungen im öffentlichen Raum werden in dieser Zeit generell untersagt. Damit die Stimmung während der Feiertage und überhaupt in dieser Zeit nicht vollkommen kippt, haben wir hier ein paar Tipps, wie Sie sich auch im kleinen Kreis eine schöne Zeit zu Hause gestalten können.

Digitale Kulturerlebnisse

Auch wenn das Digitale das Live-Erlebnis nicht ersetzen kann, ist es doch eine schöne Möglichkeit, Kultur zu erleben, und die Potsdamer Kulturszene bietet dahingehend ein tolles Programm. Dazu lohnt sich ein Blick auf die Website des Kulturbündnis „Kultur.Macht.Potsdam“. Dort finden sich unter dem Reiter „Potsdamer Kultur Digital“ viele Videos mit Lesungen, Konzerten und Tanzperformances. Unter dem Reiter „Aktionstag“ besteht außerdem die Möglichkeit, ein virtuelles Museum zu besuchen, in dem Werke von Potsdamer Gegenwartskünstlerinnen und -künstlern ausgestellt sind – das Durchklicken lohnt sich.

Apropos Museum: Noch hat das Barberini geöffnet, Tickets für die Ausstellung „Rembrandts Orient“ gibt es zwar nur online und sie sind schwer zu bekommen, Beharrlichkeit soll sich aber auszahlen. Und für drei Euro werden auch virtuelle Führungen durch die aktuelle Ausstellung angeboten: In einer Zoom-Konferenz führen Kunsthistoriker live durch die Galerien und zeigen die Kunstwerke sowohl in der Ausstellungsansicht als auch im Detail, heißt es auf der Website des Barberinis. Auch andere Potsdamer Museen sind geöffnet oder planen zu öffnen, einen Überblick lesen Sie online hier.

Das Hans-Otto-Theater bietet im März weiterhin seine digitale Reihe „Poesie persönlich“ an, bei der jeweils sieben Gäste über Zoom mit einem Ensemblemitglied in Kontakt treten können. Zusätzlich stehen derzeit drei Stücke digital zur Verfügung: „Nathans Kinder“ ist wieder am 2. April ab 18 Uhr, Friedrich Schillers „Maria Stuart“ am 3. April ab 19.30 Uhr und Julia Schochs „Die Jury tagt“ am 24., 25., 27. und 31. März jeweils um 19.30 Uhr zu sehen. Die Tickets kosten 5,50 Euro, ermäßigt 3,30 Euro und sind jeweils 24 Stunden gültig, müssen aber bis eine Stunde vor dem jeweiligen Vorstellungsbeginn gebucht werden.

Die Ausstellung "Rembrandts Orient" im Museum Barberini. Quelle: Soeren Stache/dpa

Lesen und Vorlesen

Wer lieber selbst aktiv werden möchte, kann auch ein Theaterstück zu Hause inszenieren – oder zumindest in verteilten Rollen lesen. Das geht zur Not auch in einem Zoom-Meeting und muss nicht immer der sprachlich vornehme Klassiker sein. Bei Stücken von Yasmina Reza beispielsweise, wie „Der Gott des Gemetzels“ oder „Kunst“, kann man wunderbar laut seinen Frust rausschreien.

Lokale Autorinnen und Autoren bieten außerdem eine abwechslungsreiche Genrevielfalt: Christine Anlauffs Krimi „Der Fall Garnisonkirche“ ist immer noch spannend, Sven Strickers Sörensen-Krimis ebenso. Marikka Pfeiffer und Martin Klein bieten zauberhafte Kinderbücher zum Vorlesen oder für Erstleser und Christa Koziks Bücher sind ja quasi schon Klassiker. Sowohl für Jugendliche, Kinder und Erwachsene schreibt Grit Poppe, ihr Jugendbuch „Verraten“ wurde gerade erst für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.

Für Belletristik-Liebhaber haben Julia Schoch, Antje Rávic Strubel und John von Düffel allerhand zu bieten und wenn Sie von der Corona-Thematik partout nicht genug bekommen, ist vielleicht Juli Zehs neuer Roman „Über Menschen“ etwas für Sie. Lutz Seilers Romane haben Sie wahrscheinlich sowieso schon gelesen. Wenn dem so ist, versuchen Sie es doch einfach mal mit seiner Lyrik. Überhaupt: Lesen Sie Gedichte und unbedingt Daniela Danz’ Lyrikband „Wildniß“.

Die Lektüre von Potsdamer Autorinnen und Autoren lohnt sich. Quelle: privat

Podcasts – Potsdamer Ohrenschmaus

Und wenn wir schon mal bei lokalen Akteuren sind: Das Online-Gesprächsformat „Podcast“ hat auch in Potsdam Konjunktur, gerade im Homeoffice und Lockdown. Das Spektrum reicht von Lehrern, die über ihre Arbeit sprechen, über Drogen, digitale Trends bis zum persönlichen Plausch über die Gegensätze im Leben. Wir stellen regelmäßig lokale Produktionen und ihre Themen vor, einen ersten Überblick finden Sie online.

Potsdamer Delikatessen für zu Hause

Wer sich auch trotz geschlossener Restaurants ein besonderes Menü gönnen und zugleich nicht selbst stundenlang in der Küche stehen will, kann sich auch in diesem Lockdown auf die Potsdamer Gastronomen verlassen.

Längst alte Hasen im Bereich der hochwertigen Kochboxen sind die Familie Frankenhäuser und ihr Team rund um Küchenchef David Schubert im Restaurant Kochzimmer. Das kürzlich erst wieder vom Michelin-Guide mit einem Stern ausgezeichnete Haus offeriert in seinem Ostermenü gebeizte Wildbachforelle, Waldpilzessenz, Gezupfte Hühnerkeule, Rüblikuchen und Ostereier in der Pralinenbox, eine passende Weinbegleitung ist im Preis von 140 Euro für zwei Personen enthalten.

Die Babelsberger Traditionsgaststätte Otto Hiemke hat eine ganze Osterkarte ersonnen, Klassiker wie Kaninchenkeule in Pflaumensauce, Maishuhnbrust und Lammnuss finden sich darauf, Vorspeisen und Desserts lassen sich optional hinzubuchen. Osterbrunch und verschiedene Menüs liefert das Quendel aus der Brandenburger Vorstadt direkt nach Hause. Auch das Kongress Hotel muss auf Gäste verzichten und versorgt die Potsdamer mit Kochboxen. Besonders hübsch: Für Kinder gibt es eine eigene Box.

Kunden können im Babelsberger Restaurant Hiemke Osterboxen zusammenstellen lassen. Inhaber David Zander ist gut gerüstet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Tipps zum Osterbasteln

Es ist der Klassiker zum Osterfest: Ausgeblasene und bunt bemalte Eier. Damit Sie nicht rot anlaufen vor Anstrengung, wenn sie versuchen, das Eigelb und Eiweiß durch viel zu kleine Löcher auszublasen, hier ein Tipp: Einen Holzbohrer von zwei bis drei Millimetern in den Akku-Schrauber spannen, das volle Ei fest in die gewölbte Hand nehmen und langsam das Loch bohren. Der gezackte Bohrkopf wird sich in die Schale fressen, dann kann man die Geschwindigkeit erhöhen. Bei der Bemalung fallen dann alle kreativen Grenzen. Wenn es auch im Freien wetterbeständig sein soll, mit farblosem Sprühlack behandeln

Man kann es aber auch weniger anstrengend haben: Es gibt preiswerte hölzerne Hasen zu kaufen, aus einem Brett gesägt und durchaus standfest. Man streicht den Rohling mit wasserlöslicher Aquarellfarbe ein, am besten jede Seite anders, dann hat der Hase zwei „Gesichter“. Auf diese Grundierung lassen sich Bilder malen, abstrakte oder verspielte Ornamente, Blümchen, Karos, Streifen. Für einen Ostergruß ist sicher auch noch Platz, mit einem wasserfesten Stift schreibt sich sowas gut. Soll auch das wetter- und grifffest werden – farbloser Sprühlack drauf! Fertig zum Verschenken.

Osterhasen aus Holz lassen sich sehr gut selbst bemalen. Quelle: privat

Spaziergänge durch Potsdam

Was auch während des Lockdowns erlaubt ist: Spazierengehen. Für skurrile Entdeckungen im Wald, Wanderungen entlang des Wassers und architektonische Highlights muss man gar nicht weit gehen, Potsdam bietet dahingehend viel. Die MAZ ist mit den Stadtführerinnen und -führern auf Tour gegangen, die exklusiv ihre schönsten Routen durch Hinterhöfe, über Waldwege oder mitten durch die Stadt gezeigt haben. Einen Überblick über alle Spaziergänge lesen Sie hier.

Von Saskia Kirf, Sarah Kugler, Rainer Schüler und Peter Degener