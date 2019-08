Potsdam

Aber, aber! Wer wird denn gleich so grimmig schauen? Bei dieser Aussicht! Gut, das Potsdam Aber, aber! Wer wird denn gleich so grimmig schauen? Bei dieser Aussicht! Gut, das Gesims, das die Herren Hermen auf den Schultern balancieren ist nicht das leichteste bei all dem Prunk – zumal obenauf zwei dralle Nackedeis lümmeln. Keine Frage: Da kann einem das Lachen vergehen. Wenn dann auch noch die Balkontür aufschwingt und die Balustrade zum Büfett wird, wenn Zuckeraprikosen, Schinken, Käse und andere Häppchen aufgetragen werden, der kühle Weißwein die Gläser beschlagen lässt und die Besucher vergnügter und vergnügter werden... Dann – aber nur dann – ist es Zeit, die Augen für einen Moment zu schließen, denn so schön ist es selbst in Potsdam nur ganz, ganz selten. Einer der beiden Hermen, die das prächtige Fenstergesims auf ihren Schultern tragen. privatDass Aenne Lamprecht und ihre Mitarbeiter diesen Balkon, der einer der spektakulärsten der Stadt sein dürfte, nur ganz, ganz selten nutzen, verwundert sie selbst: „Ist es nicht fabelhaft? Wir müssen hier viel öfter zusammensitzen!“ Aenne Lamprecht (58) strahlt. Vor drei Jahren hat sie sich mit einer ihrer Physiotherapie-Praxen in die Belle Etage des wieder auferstandenen Palazzo Chiericati eingemietet. Der Alte Markt, Potsdams Herz, liegt ihr zu Füßen. Das Landtagsschloss linker Hand und das Museum Barberini rechts sind zum Greifen nahe, die Abendsonne legt einen goldenen Schein aufs Alte Rathaus. Gerade hat St. Nikolai den Feierabend eingeläutet. „Der perfekte Ort für einen Heiratsantrag“, sagt Aenne Lamprecht. Auf das schöne Leben! – Aenne Lamprecht (2.v.r.) mit einigen ihrer Mitarbeiterinnen auf dem Balkon des Palazzo Chiericati.privat Der perfekte Ort, Verspannungen behandeln zu lassen. Als Aenne Lamprecht hier mit ihrem Team im Herbst 2016 die ersten Patienten empfängt, sind die Wände im Barberini nebenan noch kahl. „Was für ein Riesen-Erfolg das ist“, schwärmt Aenne Lamprecht. „Und wir haben uns ,Physiotherapie am Stadtschloss’ genannt! Dabei ist das Barberini heute so viel prägnanter.“ Sei’s drum. Potsdamer, die es im Rücken und mit den Gelenken haben, kennen auch den Namen Aenne Lamprecht: Ihr Team macht seit mehr als 20 Jahren im Werner-Alfred-Bad und auch am Volkspark, am Humboldtring, über dem Blutspendezentrum am Bergmann-Klinikum und bald auch im neu gebauten Helene-Lange-Palais müde Muskeln wieder munter.Dass sich Aenne Lamprecht in den Palazzo Chiericati eingemietet hat, haben ihre Osteopathen auf den Weg gebracht: Sie wollten mehr Ruhe für ihre Behandlungen, die immer auch ein wenig länger dauern als eine klassische Physiotherapie-Einheit. „Ich habe mich hier sofort wohl gefühlt“, erzählt Aenne Lamprecht. „Ich will nicht ins Esoterische abschweifen, aber die Räume haben eine gute Energie. Auch die Patienten fühlen sich hier wohl.“ Was für eine Kulisse! Der Alte Markt liegt dem Balkon-Besucher zu Füßen. Bernd Gartenschläger Lichtdurchflutet ist die Etage in dem nur 13 Meter breiten Palazzo. Die Decken sind hoch, die Fenster groß, an den Wänden hängen Gemälde, die die Potsdamer Künstlerin Micky Focke eigens für die Praxis auf die Leinwand gebracht hat. Der Palazzo Chiericati und seine Nachbarn Barberini und Pompei verleihen dem Alten Markt an der Südflanke wieder jenes Antlitz, das er seit Friedrichs Zeiten hatte und der Zweite Weltkrieg zerfetzte.„Ich habe an den Platz geglaubt“, sagt Aenne Lamprecht. Auch der Alte Markt habe eine gute Energie – aber leider auch Nachholbedarf. „Pflanzen wären schön, auf jeden Fall ein paar Bänke – die Menschen wollen sich doch auch mal einen Augenblick setzen und diesen wundervollen Platz genießen.“ Dass der Denkmalschutz das offenbar anders sieht und den Alten Markt möglichst brach halten will, kann Aenne Lamprecht nicht so recht nachvollziehen. „Ich möchte gern helfen, hier etwas Schönes zu machen“, sagt sie. Mit Nikolai-Kantor Björn O. Wiede hat sie vor einiger Zeit über einen kleinen, schnuckeligen Adventsmarkt konspiriert. Ein Gedankenspiel, das gemessen an den bisherigen Der-Platz-bleibt-kahl-Erfahrungen wohl wenig Aussicht auf Erfolg hat, das sie aber dennoch nicht aufgeben will. Die Hermen grimmen, Aenne Lamprecht strahlt. Bernd Gartenschläger Aufgeben – das ist ohnehin nichts für Aenne Lamprecht. Sie ist von wahrem Sportsgeist beseelt. Das mag in ihrer Natur liegen oder daran liegen, dass sie ihre berufliche Laufbahn von Anfang an in Wettkampfarenen und auf Trainingsplätze geführt hat – dahin, wo Ausdauer und Mut, Einsatzbereitschaft und Leistung, Respekt und Fairplay als Maßstab gelten, wo aber auch Spaß und Freude nicht zu kurz kommen. In den Achtzigern begleitet und behandelt die Fachphysiotherapeutin für Sportmedizin drei Jahre lang Motor Babelsberg. 1996 macht sich Aenne Lamprecht selbstständig – sie startet allein und hat schnell Erfolg. 80 Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten inzwischen in ihren Praxen; hinzu kommen Auszubildende, Praktikanten und junge Leute im Freiwilligen Sozialen Jahr. „Wir haben einen tollen Beruf“, schwärmt Aenne Lamprecht. „Es ist schön, so vielen Menschen helfen zu können. Und wenn ich sehe, dass die Babyboomer – meine Generation – jetzt so langsam auf die Rente zugehen, mache ich mir um die nächsten zwanzig Jahre auch keine Sorgen.“ Zwar sei auch die Gesundheitsbranche im Wandel. „Die Telemedizin wird kommen, daran habe ich keine Zweifel. Aber selbst die modernste Technik kann Physiotherapeuten nicht ersetzen – die Menschen wollen angefasst werden.“ Nahezu unangetastet ist der Balkon. Keine Blumen, keine Möbel, nur ein paar Lampen, die die Fassade erleuchten würden, wenn sie denn dürften (der Denkmalschutz hat den Stecker gezogen). Daheim in dem kleinen Garten vor ihrer Nauener-Vorstadt-Remise blüht es dafür umso mehr. „Wir haben es hier so gut in Potsdam“, sagt Aenne Lamprecht. „Die Stadt verändert sich, ja – aber es ist immer noch Potsdam. Es ist schade, dass es so viele Meckerer gibt. Ich wünsche mir mehr Unvoreingenommenheit und dass man das Schöne sieht.“ Zu Besuch bei Evi Gutt im Kaiser-Wilhelm-Stift Zu Besuch bei Wolfgang Schalt an der Historischen Mühle von Sanssouci Zu Besuch bei Marie-Luise Arndt in der Waldstadt Zu Besuch bei Mike Rischer in der Brandenburger Vorstadt Zu Besuch bei Susanne Hackel im Schatten der Nutheschlange

Erzählen Sie uns von Ihrem Balkon! Potsdam ist voll von Balkonen.Jeder ist besonders, denn jeder ist anders – so wie die Menschen, die ihn hegen.Sie züchten Rosen auf Ihrem Balkon? Oder ernten Tomaten? Sie haben sich mit dem Sofa eingerichtet? Oder nur mit Klappstuhl? Sie bitten zu Partys auf den Balkon? Oder genießen lieber die Ruhe? Die MAZ stellt Potsdamer und ihre Balkone vor. Sie wollen dabei sein oder kennen jemanden, der dabei sein sollte? Kontakt: 0331/2 84 02 80 und potsdam-stadt@maz-online.de

Von Nadine Fabian