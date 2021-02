Caputh

Nur knapp 42 Minuten braucht die Bahn derzeit von Caputh bis zum Flughafen BER. Möglich machen das Bauarbeiten in Golm. Deshalb werden die Züge des RB 22 noch voraussichtlich bis zum 26. März zwischen Potsdam Charlottenhof und Saarmund über Caputh umgeleitet. Ganz zur Freude von MAZ-Leser Karl-Heinz Haufe: „Das ist doch ein toller Einstieg der Bahn in die erste natürliche Südumfahrung von Berlin“, schreibt er in einem Leserbrief.

Neulich stieg er an Gleis 2 in Potsdam Richtung Michendorf in den Zug. „Da staunt man, dass die Anzeigentafel RB22 und als Zielbahnhof Königs Wusterhausen zeigt.“ Der Fahrplan des RB23 nach Michendorf ist während den Bauarbeiten vorläufig außer Kraft gesetzt. Die neue vorübergehende Verbindung fährt über Michendorf, nach Saarmund und Ludwigsfelde, bedient unterirdisch den Halt am BER Terminal 1-2 und endet in Königs Wusterhausen.

Alternativen mit deutlich längerer Fahrzeit

Eine Probefahrt von Karl-Heinz Haufe bestätigt: Von Caputh bis zum Flughafen BER sind es nur 42 Minuten und das jeden Tag, auch am Wochenende. „Leider ist das nur vorübergehend“, bedauert er. Die Alternativen: RB23 und RB22 über Potsdam-Charlottenhof oder RB23 und RE7 über Michendorf mit jeweils einem Umstieg. Die Fahrzeiten hier sind jedoch mindestens doppelt so lang, variieren je nach Tageszeit und Richtung.

Von der neuen Route entlang der südlichen Berliner Stadtgrenze können nun auch die Bewohner aus den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald profitieren. Karl-Heinz Haufe ruft deshalb alle dazu auf, die „jetzt noch vorhandene Testzeit für diese Südvariante durch Probefahrten zu nutzen, um auf eine baldige dauerhafte Befahrung dieser Strecke hinzuwirken.“ Der Südostraum Berlins sei so viel besser zu erreichen.

Strecke vor zehn Jahren aufgegeben

Bis vor zehn Jahren gab es noch eine Direktverbindung zwischen Caputh und dem Flughafen Schönefeld, wie ein Sprecher des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg auf MAZ-Nachfrage informierte. Diese sei jedoch aufgrund der geringen Nachfrage von den Zwischenstationen in Richtung Flughafen zugunsten der Fahrt über Golm geändert worden. „Eine dauerhafte Rückkehr zur alten Linienführung ist daher nicht geplant.“

Vom Potsdamer Hauptbahnhof besteht weiterhin eine planmäßige Direktverbindung zum Flughafen BER. Die Fahrt des RB22 führt über Golm und dauert etwa 53 Minuten. Der VBB hat gleichzeitig aber auch angekündigt, die Anbindung weiter zu verbessern. Dafür sollen bis 2023 die oberen Bahnsteige am Bahnhof Pirschheide in Potsdam reaktiviert werden. Durch den dort vorgesehenen Anschluss könne die Fahrzeit voraussichtlich auf 33 Minuten verkürzt werden.

Von Marcus J. Pfeiffer