Bornstedter Feld

Die Ketten klingeln wieder für den guten Zweck. Beim 15. Potsdamer Benefiz-Eisgolfen am kommenden Sonntag wird Geld gesammelt für ein Gemeinschaftsprojekt des Stadtrandelfen-Vereins und des Kinderklub „Unser Haus“ vom Schlaatz. Es geht es um die Finanzierung von drei Sommerferienterminen auf der Habichtwiese im Potsdamer Norden, unweit des Discgolfparcours. Mit dem Geld wird Material besorgt, mit dem Kinder und Jugendliche bei Selbstmach-Projekten Fähigkeiten fürs Leben erwerben und lernen, ökologische und soziale Zusammenhänge zu verstehen.

Das Turnier der Hyzernauts startet am 6. Februar um 9 Uhr. Mit dem traditionellen „Potsdamer Eisgolfen“ wird die neue Frisbee-Saison eingeläutet. Wie immer steht das karitative Turnier allen offen, die zwei Runden à 15 Bahnen auf dem Parcours des Vereins für eine gute Sache spielen möchten. Über 20.000 Euro hat der Verein im Laufe der Jahre mit diesem Format für verschiedene lokale Vereine und Initiativen gesammelt.

Alle Einnahmen des Turniers fließen in den Spendentopf, von der Startgebühr bis zum Verkauf von Kaffee und Kuchen. Der Großteil speist sich jedoch aus dem besonderen Format des Turniers: Wer mit einem Wurf nicht zufrieden ist, darf sich für einen Euro einen Nachwurf, den so genannten „Mulligan“, kaufen. Neben dem Turniersieg ist somit auch der Titel des/der „Lord/Lady Mulligan“ zu holen. Vergangene Spendenkönige haben auch schon über 100 Euro ausgegeben – sie gelten als die heimlichen Sieger des Turniers. Wer die meisten Mulligans kauft, nimmt garantiert am Finale des Turniers teil, in dem die Mulligan-Preise auf bis zu fünf Euro pro Wurf erhöht werden.

Stadtrandelfen stellen Projekt vor

In der Mittagspause stellt Katrin Binschus-Wiedemann von den Stadtrandelfen das Spendenprojekt vor. Die Sieger werden mit einem sicheren Startplatz bei einem ranghohen Turnier in der Region geehrt.

Die Startgebühr beträgt 12 Euro. Das Turnier findet unter 2G-Bedingungen statt. Mehr Informationen über die Hyzernauts, Discgolf und das Eisgolfen unter www.hyzernauts.de

Das Turnier findet an der Georg-Hermann-Allee statt, Eingang: Viereckremise. Das Turnierhauptquartier befindet sich neben der Bahn #1 des Kurses, im Bauwagen des „Grünen Klassenzimmers“. 10 Uhr beginnt die erste Runde; etwa 16 Uhr ist das Finale. Mehr Infos bei Philipp Stadler (0176 23324954 oder pstadler@hyzernauts.de) beziehungsweise bei Sara Krieg (0176 81113107 oder sarak@hyzernauts.de)

Von maz-online/rai