Potsdam

Die Potsdamer Innenstadt erhält einen weiteren Lebensmittelmarkt: Der Netto-Marken-Discount – der rote Netto – lässt derzeit das Erdgeschoss im Haus Brandenburger Straße 35/36 herrichten. Das Unternehmen mit Sitz in Bayern wollte die Neueröffnung auf Anfrage der MAZ zwar nicht bestätigten, dementierte aber auch nicht und ließ mitteilen: „Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir Ihnen aufgrund des derzeitigen Planungsstandes keine Informationen zukommen lassen können. Kommen Sie jedoch gerne in einigen Wochen mit der Thematik auf uns zu.“

Den Potsdamern aus mehr als 15 Jahren „Strauss“ bekannt

Die Brandenburger Straße 35/36 ist in Potsdam keine unbekannte Adresse: Dort war mehr als 15 Jahre lang „ Strauss Innovation“ zu finden. Nachdem die Warenhauskette aus Nordrhein-Westfalen Insolvenz anmelden musste, schloss auch die Potsdamer Filiale Anfang 2017. Es folgte wenige Wochen später „ Henry B.“. Das Berliner Unternehmen beschrieb seine drei Filialen als „das Lifestyle-Kaufhaus für Fashion, Living und Culinaria“, verfolgte also ein ähnliches Konzept wie „Strauss“ – und scheiterte nun ebenfalls.

„Ein Discounter – warum nicht?“

Die AG Innenstadt begrüßt die Entwicklung am kürzeren Ende der Brandenburger Straße: „Bisher gibt es als größere Lebensmittelläden nur Edeka und Bio-Company in der Innenstadt – das ist wenig“, sagt die Vorsitzende Bärbel Schälicke. „Viele Innenstadt-Besucher möchten Lebensmittel kaufen – auch preiswerter, das hören wir immer wieder. Warum sollte also nicht auch ein Discounter in die Brandenburger Straße ziehen?“

Von Nadine Fabian