Distanzlernen: Mobile Rechner für Potsdams Schüler gesucht

Der Distanzunterricht in Potsdams Schulen steht vor zwei Problemen. Einerseits fehlt es an genügend mobilen Endgeräten, wie Laptops, damit auch alle Schüler über das Internet dem Unterricht folgen können. Andererseits dürfen viele Geräte aus dem Bestand der Potsdamer Schulen aus Datenschutzgründen den Schülern nicht ohne weiteres mit nach Hause gegeben werden.

Beide Probleme werden nun von der Verwaltung und der Stadtpolitik angegangen, um möglichst bis zum Neustart des Unterrichts nach den Weihnachtsferien am 4. Januar eine Lösung zu bieten. Eine wichtige Rolle kommt dabei der Landesdatenschutzbeauftragten zu. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hat die Behörde am Montag um Stellungnahme zu den Datenschutz- und Sicherheitsfragen gebeten.

Schubert wendet sich an Datenschutzbeauftragte

„Die Landeshauptstadt verfügt über mobile Rechner wie Notebooks bzw. iPads, die sonst ausschließlich in den Schulen genutzt werden. Diese sind in die IT-Architektur der jeweiligen Schule, hier des sogenannten Schülernetzwerkes, eingebunden“, schreibt Schubert an die Datenschutzbeauftragte. Wir bitten Sie uns mitzuteilen, ob es aus der Sicht Ihrer Behörde bei der Nutzung der Rechner durch die Kinder Bedenken aus Sicht des Datenschutzes gibt bzw. welche Restriktionen aus Ihrer Sicht in Hinblick auf die Nutzung und eine spätere Reintegration in die internen Netzwerke zu beachten sind.“

Sicherheitsfragen müssen ebenfalls geklärt werden

Denn wenn die Endgeräte jetzt in Heimnetzwerken eingesetzt werden, bestehe die Gefahr, dass Schadsoftware oder Viren auf die Rechner gelangen, die dann bei einem erneuten Anschluss ins Schulnetzwerk auf andere System übergreifen könnten, so die Verwaltung. Die IT-Sicherheit müsse beachtet werden.

Doch selbst bei einer Freigabe durch die Datenschutzbeauftragte fehlt es an ausreichenden Geräten. Für alle Eltern, die aufgrund ihres geringen Einkommens kostenlos Lernmittel bekommen, hatte die Stadt schon im September 2300 mobile Endgeräte bestellt, die den Schülern ausgeliehen werden sollten zwischen. „Allerdings ist die Nachfrage nach Geräten derzeit so groß, dass sich die Lieferungen derzeit verzögern“, so die Verwaltung.

Stadtpolitik ruft zu Laptopspenden für sozial schwache Schüler auf

Die Stadtpolitik ruft deshalb zu Laptopspenden für Schüler aus sozial schwachen Familien auf. Die Fraktionen von SPD, Grüne, Linke und und CDU teilen mit: „Unter vielen Weihnachtsbäumen werden auch in diesem Jahr neue Geräte liegen. Statt die Vorgänger im Schrank verstauben zu lassen, schenken Sie Ihnen ein zweites Leben – und einem Kind damit die Möglichkeit, am digitalen Lernen teilzuhaben.“

Büro Kindermut soll Geräte an die richtigen verteilen

Das Büro „ Kindermut“ der Potsdamer Awo wird die Geräte sammeln und mit ehrenamtlicher Unterstützung aufarbeiten. Die Schulen und Schulsozialarbeiter geben sie dann an jene Kinder weiter, die sie dringend benötigen. Wichtig ist, dass die Geräte internetfähig und voll funktionstüchtig sind und über eine Kamera, Mikrofon und Lautsprecher verfügen.

Abgegeben werden können die Geräte direkt im Büro „ Kindermut“ im Hauptbahnhof an der Babelsberger Straße oder in der Fraktionsgeschäftsstelle der Linken in der 3. Etage des Stadthauses in der Friedrich-Ebert-Straße. Hier ist eine Anmeldung unter 0331/289 3051 nötig. Mehr Infos zum Büro Kindermut unter buero-kindermut.de/spenden/.

