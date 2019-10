Dokumente zum „Minsk“ versteigert

Potsdam

Eine wertvolle Materialiensammlung aus den 1970er Jahren mit Planungsunterlagen zum Terrassenrestaurant „ Minsk“ am Potsdamer Brauhausberg ist am Dienstag im Auktionshaus Bassenge in Berlin-Grunewald versteigert worden. Der Schätzwert lag bei 2400 Euro. Ersteigert wurden sie von einem anonymen Bieter für 1600 Euro.

Das Konvolut mit originalen Planungen aus der Feder der Architekten Karl-Heinz Birkholz und Wolfgang Müller umfasst zwei Mappen mit 34 hektographierten Faltplänen auf farbigem Papier, fünf Fotos und zwei Einladungskarten.

Nach Einschätzung des Auktionshauses handelt es sich um ein sehr rares Fundstück: Es gebe wahrscheinlich nur fünf oder sechs Sätze davon, sagte Buchexperte Markus Brandes, auf MAZ-Anfrage.

Im Konvolut enthaltene Innenaufnahme aus dem „Minsk“. Quelle: Reproduktion: Galerie Bassenge, Berlin. www.bassenge.com

Ins Auktionshaus gekommen war das Mappenwerk über einen Antiquar, der es von einem Privatmann erworben hatte. Der in Geltow lebende Minsk-Architekt Birkholz (80) hatte sich nach Bekanntwerden des Fundes gegenüber MAZ überrascht geäußert.

Er hatte in den vergangenen Jahren aus Frust über den Umgang der Landeshauptstadt mit dem „ Minsk“ fast alle Planungsunterlagen in seinem Besitz vernichtet. Alle noch verfügbaren und für die Sanierung hilfreichen Unterlagen habe er Hasso Plattner überlassen, der den maroden Bau nun retten will.

Das Terrassenrestaurant „ Minsk“ ist zwischen 1971 und 1977 als Abschluss eines Ensembles errichtet worden, das mit der 1969 bis 1971 ebenfalls von Birkholz und Müller projektierten Schwimmhalle sowie großzügig gestalteten Freiflächen als städtebauliches Bindeglied zwischen den Stadtteilen beidseits der Havel fungierte.

Die Baugeschichte des „Minsk“ in zwei Mappen Die erste Mappe enthält einen 13-seitigen hektographierten Erläuterungsbericht zu den wichtigsten Bauphasen von den Beton- und Stahlbeton- bis zu den Dachdecker-, Glaser- und Stuckarbeiten, sowie sechs großformatige Faltpläne. Eine zweite Mappe enthält farbige Pläne unter anderem zur Kunststeinverkleidung am Terrassenwerk, zur Haupt- und Nebentreppe sowie zur „Abgehängten Decke“ in der Bar. Inklusive sind eine Karte mit Einladung des Rats der Stadt Potsdam zu einer Feier „zu Ehren des 60. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution“ im Herbst 1977, sowie eine originale Menükarte in russischer und deutscher Sprache.

Gebaut und ausgestattet wurde das Restaurant in Kooperation mit Künstlern aus Minsk, als Hauptstadt der damaligen Sowjetrepublik Belorussland Partnerstadt Potsdams. 1979 wurde der Bau für seine Gesamtgestaltung, die vorgelagerten Freiflächen und die städtebauliche Einordnung mit einer Anerkennung im Architekturwettbewerb der DDR bedacht.

Seit Mitte der 1990er Jahre geschlossen, war das Gebäude über mehr als 20 Jahre dem Verfall preisgegeben. Mehrere Anläufe auf Eintragung in die Denkmalliste scheiterten ebenso wie eine Übertragung an den Landessportbund, der den Bau sanieren und darin eine sportbetonte Kindertagesstätte eröffnen wollte.

Der Kampf um den Erhalt des „ Minsk“ einte die Potsdamer Bürgerschaft in einem seltenen Bündnis von der linken Initiative „ Potsdamer Mitte neu denken“ bis zur konservativen Initiative „Mitteschön“.

Im Sommer 2018 wurde die alte Schwimmhalle abgerissen. Im Hintergrund das neue Freizeitbad „Blu“. Quelle: Ildiko Röd

Nach der Ausschreibung des „ Minsk“ und angrenzender Grundstücke mit der Option auf Wohnungsbau schien der Abriss bereits besiegelt. Schon 2018 war die alte Schwimmhalle gefallen. Mit dem Erlös aus dem Grundstücksverkauf sollte ein Teil der Investitionskosten des Freizeitbades „Blu“ finanziert werden.

Eine Kehrtwende kam erst Anfang dieses Jahres mit der überraschenden Offerte des Potsdam-Mäzens Hasso Plattner, in dem Gebäude ein Museum für seine DDR-Kunstsammlung einzurichten.

Ende April haben die Stadtwerke als Grundstückseigentümer das Kaufangebot der Hasso-Plattner-Stiftung angenommen. Nach Angaben der Stadt wurde der Kaufvertrag im Juni notariell beurkundet. Bis zum Sommer 2020 soll mit einer Änderung des Bebauungsplans der Weg für die Sanierung des „ Minsk“ frei sein.

Von Volker Oelschläger