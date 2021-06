Potsdam

Zu beneiden sind die Veranstalter der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci wahrlich nicht. Ob ihre Ausgabe mit dem marktschreierischen Thema „Flower Power“ die verwöhnten und qualitätsbewussten Liebhaber klassischer Musik begeistert hätte, lässt sich nicht sagen. Das für 2020 geplante Programm fiel der Pandemie zum Opfer und auch der zweite Versuch wurde dann Ende März 2021 abgeblasen. Mitten in der dritten Welle erschien es der Stadt Potsdam zu riskant, die Verträge für technische Dienstleistungen zu unterschreiben. Die Crew um Intendantin Dorothee Oberlinger hat versucht, den Humor nicht zu verlieren. Sie schickten einen Sprayer los, um die ohnehin schon augenzwinkernden Werbeplakate mit einem kiffenden Preußenkönig mit der Forderung „Legalize Music“ zu verzieren.

Sie wurden erhört, aber zu spät. Die aktuelle Corona-Verordnung macht aktuell den Veranstaltungsbesuch von Publikum möglich. „Wir haben alles darangesetzt, flexibel zu reagieren“, beteuert Dorothee Oberlinger. Die Kritik, dass bei der am letzten Freitag digital durchgeführten Veranstaltung „Händel meets Hendrix“ der Funke nicht übersprang, ärgert sie. Ihr Kommentar: „Jimi Hendrix hätte ohne Publikum seine ekstatischen Soli auch nicht zustandegebracht.“

An Premiere festgehalten

In den letzten Wochen liefen unter ihrer musikalischen Leitung die Proben für die Telemann-Oper „Pastorelle en musique“. An ihr wurde festgehalten, da Aufführungen auch in Bayreuth, Magdeburg und Innsbruck eingeplant sind. Maximal 80 Besucher werden am Samstag das Schlosstheater des Neuen Palais betreten dürfen, in das eigentlich 220 passen. Die Inszenierung wird am Samstag drauf live gestreamt. Bis zu 500 Besuchern können sie bei einem Public Viewing unter freiem Himmel auf dem Potsdamer Winzerberg verfolgen. Ein schwacher Trost.

Rekonstruierte Gestik

Damit die Anstrengungen der Künstler nicht ganz verpuffen, hat Dorothee Oberlinger eigens einen Dokumentarfilmer engagiert, der die gemeinsame Annäherung an das musikalische Hirtenspiel von 1715 verfolgt auf seine Weise für eine DVD erzählen soll. Oberlinger steht für die historisch informierte Aufführungspraxis. Als Dirigentin arbeitet sie diesmal mit Regisseur Nils Niemann zusammen. Die Idee: Sie möchten auch Gestik und Mimik rekonstruieren, wie sie vor 200 Jahren üblich waren. „Ich bin im Hunsrück aufgewachsen. Meine Generation reißt die Plastikschindeln von den Häusern runter, die nach dem Krieg Mode waren. Und ich bin absolut fasziniert, wenn dann die echten Schindeln zum Vorschein kommen“, erklärt die 51-jährige Oberlinger diese Vorliebe.

Markenzeichen Oberlinger

Die große, schlanke Frau mit den langen dunklen Haaren hat sich selbst einen großen Namen als Blockflötistin gemacht. Als Solistin und mit dem von ihr gegründeten Ensemble 1700 ist sie weltweit unterwegs. Dass sie sich bei ihrer Arbeit als Intendantin in Potsdam auch als Künstlerin stark einbringt, sorgt durchaus für Diskussionen. Aber viele Kenner wären auch enttäuscht, müssten sie in andere Städte fahren, um die gefeierte Flötistin einmal zu erleben. Wer Dorothee Oberlinger bestellt, bekommt auch Dorothee Oberlinger.

Der Ersatz-Fahrplan Vom 22. bis zum 27. Juni findet täglich 20 Uhr auf dem Winzerberg Potsdam ein Public Viewing statt. Live gestreamt werden Konzerte, die in der Friedenskirche, den Schlossräumen von Sanssouci oder im Schlosstheater stattfinden. Bei manchen ist auch Publikum vor Ort zugelassen. Ein Höhepunkt versprechen die „RosenTanzSonaten“ am 25. Juni, 20 Uhr, und am 26. Juni, 15 Uhr, zu werden. Die Tanz-Musik-Performance spannt einen musikalischen Bogen von dem Barockkomponisten Biber bis hin zu dem zeitgenössischen kanadischen Komponistenen Thierry Tidrow. Ticket Hotline 0331/28 888 28 und in der Ticket-Galerie des Nikolaisaals Hier geht es zum Programm www.musikfestspiele-potsdam.de

Gerade ist von ihr wieder eine neue CD erschienen. Auf dem Album „Dialoge“ hat sie mit dem bosnischen Lautenspieler Edin Karamazov Kompositionen von Bach eingespielt. Darauf setzt sie Bach-Sonaten, die für die Traversflöte gedacht waren, wieder einmal scheinbar mühelos auf Blockflöten um. Dieser Meisterschaft verdankt sie auch ihre Professur am Mozarteum in Salzburg, wo sie derzeit 16 Schüler wöchentlich unterrichtet. Außerdem ist die Intendantin der Potsdamer Musikfestspiele auch noch Mutter eines achtjährigen Sohnes. Mit ihrem Mann, einem Designer, der in Potsdam auch das Bühnenbild besorgt, musste sich die Kölnerin ins Homescooling hineinteilen. „Mein Sohn hat sich derart an die Corona-Maske gewöhnt“, erzählt sie, „dass er sie manchmal sogar zu Hause auflässt.“

Von Karim Saab