Douglas und Dahlback verlassen den Bahnhof

Innenstadt

In den Bahnhofspassagen Potsdam streichen zwei weitere langjährig ansässige Filialisten die Segel: Die Unternehmensführung der Douglas GmbH Düsseldorf bestätigte jetzt gegenüber der MAZ, dass die Filiale in der Bahnhofspassage in Potsdam zum 31. Januar 2020 schließen wird. „Entscheidungen, Standorte zu schließen, zu verlagern oder neu zu eröffnen, hängen immer von sehr vielen individuellen Parametern vor Ort ab“, sagte eine Sprecherin, „bei all diesen Entscheidungen ist es stets unser Anliegen, unsere Mitarbeiter in umliegenden Filialen weiter zu beschäftigen. Das ist durch unser großes Filialnetz in der Regel auch möglich.“

Im konkreten Fall in Potsdam hat die Parfümerie-Kette allen Mitarbeitern eine alternative Stelle bei Douglas anbieten können. Die betreffende Filiale war seit Herbst 2013 in den Bahnhofspassagen angesiedelt. Wer an diese Stelle tritt, wird wegen offener Vertragsverhandlungen noch nicht öffentlich gesagt.

Bereits geschlossen ist die Dahlback-Filiale, die zum Unternehmen Lila Bäcker aus Greifswald gehörte. Zwar ist die Insolvenz der Kette inzwischen abgewendet, der Filiale in den Bahnhofspassagen nutzte das aber nichts mehr.

Dahlback hat bereits geschlossen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wie Center-Managerin Jana Strohbach der MAZ sagte, ist die Kamps GmbH aus Schwalmtal bei Düsseldorf der Nachfolger; wann sie eröffnet, sagte Strohbach nicht. Kamps ist Deutschlands umsatzstärkste Bäckereikette. Sie vertreibt Backwaren aus eigener Herstellung an über 500 Standorten: 440 Kamps-Bäckereifilialen in Nordrhein-Westfalen und den angrenzenden Regionen sowie über 60 Kamps-Backstuben in ganz Deutschland und drei Filialen in Saudi-Arabien. Mehr als 95 Prozent der Bäckereifilialen und Backstuben werden durch Franchise-Partner betrieben.

Auch die Friseurkette Klier verlässt den Bahnhof ( MAZ berichtete), während sich der Auszug des Spielwarenladens „Pinocchio“ als reines Gerücht erwies. Die Betreiber haben gerade das zehnjährige Bestehen ihres Geschäftes gefeiert und einen Vertrag für weitere zehn Jahre geschlossen.

Von Rainer Schüler