Potsdam/Essen

Die unendliche Geschichte rund um die abgetauchte Chef-Denkmalpflegerin Andrea Behrendt ist um ein neues Kapitel reicher. Die Leiterin von Potsdams Denkmalschutzbehörde wollte ihre Einstellung in der Denkmalpflege von Essen auf dem Rechtsweg erzwingen. Das berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung ( WAZ). Das Oberverwaltungsgericht Münster habe Behrendts Beschwerde in zweiter Instanz abgewiesen.

Wechselpläne schon nach vier Monaten

Wie berichtet, wurde im Juli 2019 bekannt, dass Behrendt – nur vier Monate nach ihrem Amtsantritt in Potsdam – schon einen neuen Karriereschritt plante. Sie hatte das Rennen um Leitung des Essener Instituts für Denkmalschutz und Denkmalpflege gemacht. In Potsdam musste man von den Wechselplänen aus der Presse erfahren. Zuvor hatte der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) einiges an Anstrengung unternommen, um die Denkmalpflegerin nach Potsdam zu holen.

Aus der vom Essener Rathaus angekündigten Berufung Behrendts wurde nichts. Laut WAZ folgte auf die mündliche Zusage eine schriftliche Absage. Man wolle das Denkmalschutz-Institut als Abteilung in das Stadtplanungsamt integrieren. Somit fiel die Stelle der Leiterin weg. Das Verfahren zur Besetzung brach man ab.

In Essen abgeblitzt

Dagegen ging Behrendt gerichtlich vor – erfolglos. Die Neuorganisation der Denkmalpflege liege im Ermessen des Dienstherrn, so das OVG Münster. Willkür oder einen Rechtsmissbrauch vermochte das Gericht laut WAZ „ebensowenig zu erkennen wie Anhaltspunkte dafür, dass verwaltungsinterne Reintegration nur vorgeschoben sein könnte, um Behrendt auf elegantem Wege wieder loszuwerden, wie die Klägerin offenbar vermutete“.

Behrendt bewarb sich offenbar erneut

Mittlerweile ist das Institut in das Stadtplanungsamt integriert. Die Denkmalpfleger sind dem Leiter des Planungsamtes unterstellt. Die Abteilungsleitung wurde öffentlich ausgeschrieben. Behrendt soll sich dem Vernehmen nach auch beworben haben – diesmal jedoch erfolglos, heißt es. Der Posten sei zum 1. Januar 2021 besetzt worden.

Unterdessen ist Behrendt in Potsdam dem Vernehmen nach seit etwa einem Jahr krankgeschrieben.

Von Ildiko Röd