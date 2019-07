Potsdam/Berlin.

Seit Ende Juni laufen die Dreharbeiten für den neuen Berliner „ Tatort“ – und zwar unter anderem in Potsdam. Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg ( rbb) in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ist ein Drehort dieses Mal die Potsdamer Löwenvilla, ein Bau- und Gartendenkmal der Jahrhundertwende. Welche Rolle sie in dem neuen Tatort „Das perfekte Verbrechen“ spielen wird, ist im Frühjahr 2020 zu sehen, dann wird der Krimi ausgestrahlt.

Drehort mit Geschichte

Die Löwenvilla selbst ist ein Ort mit besonderer Geschichte. Sie steht in unmittelbarer Nachbarschaft von Schloss Sanssouci und ist historischer Schauplatz des politischen Widerstandes vom 20. Juli 1944. Major Fritz von der Lancken, der 1932 in die Villa gezogen war, hatte 1944 für mehrere Tage die für Adolf Hitler bestimmte Sprengladung (Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944) in seiner Villa versteckt. Von der Lancken wurde am 20. September 1944 in Plötzensee hingerichtet.

In der Löwenvilla - an der Gregor-Mendel-Straße 26 in Potsdam lebte einst Fritz von der Lancken, der zu den Verschwörern des 20. Juli 1944 gehörte und den Sprengstoff für das Attentat auf Hitler einige Tage in dem Haus versteckte. Nun wird sie zum Drehort für den neuen Berlin-Tatort. Quelle: Claudia Jonov

In dem neuen „ Tatort“ ist die Villa Teil der Geschichte um den Mord an einer Studentin. Die Kommissare Rubin ( Meret Becker) und Karow ( Mark Waschke) führt der Vorfall auf die Spur eines elitären Studentenzirkels, deren Mitglieder jedes Jahr ein neues Mitglied auswählen, das für die Aufnahme bestimmte Prüfungen bestehen muss.

Gedreht wird der „ Tatort“ neben dem Schauplatz in Potsdam vor allem in Berlin, anderem auf dem Gendarmenmarkt, in Kreuzberg und Dahlem.

Von MAZonline